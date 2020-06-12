劏房肢解12歲女兒頭顱藏電飯煲　失常母判無限期醫院令官嘆悲劇

▲ 法官判刑時指案件實屬悲劇。

有吸毒習慣的40歲女按摩師，疑因受冰毒影響致精神失常，於劏房單位內殺害12歲女兒後將其肢解，頭顱更被砍下置於電飯煲及煮食煲內。女按摩師早前於高等法院承認誤殺罪，法官今(12日)今判刑時形容殺害過程殘忍，女童12歲遭逢殺害實屬悲劇。據精神報告指被告20年前吸食海洛英，案發前10個月每天吸食冰毒，案發時被告精神失常，建議被告接受無限期精神治療。法官認為合適判決是根據兩名醫生建議，判處被告無限期醫院令。

劏房肢解12歲女兒頭顱藏電飯煲 疑因冰毒致精神失常按摩師認誤殺候判



被告曹燕(40歲)，原被控1項謀殺罪，控罪指她於2017年12月17日在香港非法殺害女子何美洁。被告否認謀殺罪，但承認誤殺罪，控方接納被告基於精神失常致可減輕刑責而接納其認罪，另一項阻止屍體合法埋葬罪則存於法庭檔案。

辯方律師：被告經常出席家長會



代表律師進一步求情時指，本案無疑是一宗悲劇，案發前數周被告曾與死者班主任見面，當時對死者表現得非常關懷，並經常出席家長會，對死者表現的關愛深厚。代表律師形容事件屬悲劇，被告因精神問題致發生不能預計的事情，罪疚感及懊悔之意將伴隨餘生。

▲ 。法官認為合適判決是根據兩名醫生建議，判處被告無限期醫院令。（經濟日報資料圖片）

法官判刑：指若非精神問題不會殺害其摯愛的女兒

法官判刑時時，從案情可見本案過程殘忍，形容事件屬悲劇，被告無緣無故及無任何徵兆下，突然殺害其唯一的孩子，令只有12歲的死者遭逢殺害。法官續指被告被捕後向警方表示，死者於同年10月始與她同住涉案劏房，代表律師求情指被告從沒有計劃殺害她。法官表示沒有證據顯被告對死者具潛在敵意，亦沒有意圖殺害死者，若非因為精神問題，被告便不會殺害其摯愛的女兒，本案實屬悲劇。



法官引述精神科報告指，被告於20年前開始吸食海洛英，每周吸食3次，及至案發前10個月，被告開始每日吸食冰毒，其男友曾指被告於兩年前聲稱「鬼上身」，案發前則從沒有求診精神科。

精神科醫生均指被告案發時精神失常

法官指，兩名精神科醫生均指被告案發時精神失常，判斷力受損、失去理性及失控，經兩名醫生均診斷被告因長期濫用藥物，受安非他命引致精神失常及患精神分裂，被告現時仍有幼聽及幻覺等精神失常病徵。法官指考慮過所有因素，案件背景及醫生報告後，認為判處被告無限期醫院令合適。



控方案情指，死者為被告與首任丈夫誕下的女兒， 2015年來港後由親友照顧，被告於旺角廣東道118號1劏房單位居住逾2年，死者則於2017年10月開始與她同住。

警方發現死者部分頭顱放於電飯煲內



案發當日晚上8時，被告向鄰居借用手機，聲稱欲致電身在內地的丈夫前來維修水喉，鄰居最終借出手機，惟被告拒絕歸還，鄰居遂報警。警員到場後，被告情緒激動及將頭撞向鐵閘，警員發單位流出有消毒味的水，惟要求進入單位被拒，最終破門入內。



警員發現被告手上染有血跡，於浴室內發現浴盤載滿血水，被肢解屍體浸於水中，死者部分頭顱則被發現放於電飯煲內，另一部份頭顱則被發現於另一個煲內，並於洗手盤發現內臟，房間內發現菜刀、損毀的剪刀及砧板等物件。警誡下被告沒有回答女兒下落，並指要致電「契爺」求助。

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記者：林育慧