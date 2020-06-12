【我要去旅行】馬爾代夫7月解封　旅客毋須額外付費隔離及測試

▲ 受疫情影響，馬爾代夫由3月尾起封關禁止外國人入境。（馬爾代夫旅遊局fb圖片）

新冠肺炎打擊全球旅遊業，幸而近日疫情暫時緩和，多國也逐漸解封。3月尾時因疫情而封關禁止外國人入境的度假天堂馬爾代夫，當地旅遊局近日發聲明指計劃將於7月解封重新開放入境，強調入境旅客不用支付額外費用，毋須強制隔離，以及毋須接受任任何病毒測試。

▲ 馬爾代夫計劃將於7月解封重新開放入境，強調入境旅客不用支付額外費用，毋須強制隔離，以及毋須接受任任何病毒測試。（馬爾代夫旅遊局fb圖片）

早前有報道指馬爾代夫重新開關後，旅客需要付額外的入境及簽證費用。但當地旅遊部長 Ali Waheed於近日的聲明中就表示，馬爾代夫將成爲一個「旅遊安全」的目的地及「無新冠病毒國家」，並指重開時所有收費、強制隔離及病毒測試一律豁免。

而截至6月12日，馬爾代夫總共錄得1,976宗確診，8宗死亡，當中大部分病例集中於人口密集的首都馬累。由6月1日起旅客乘坐遊艇或私人飛機抵達馬爾代夫，可以直接入境。商業航班則則會由7月1日才重新開放入境。首批預計可返航的航空公司預定有阿提哈德航空、阿聯酋航空及卡塔爾航空，主要是來自中國、韓國、印度、中東及斯里蘭卡的遊客。

▲ 度假天堂馬爾代夫7月將解封，遊客終於能享受陽光與海灘。（馬爾代夫旅遊局fb圖片）

馬爾代夫現時有200多個離島度假村，大部份受疫情影響而關閉。而根據馬爾代夫新的安全旅遊指南，島上每個度假村都必須備有足夠的個人防護用品，並需有一名擁有認證資格的醫務人員駐守隨時候命，才可獲得「安全旅遊許可證」繼續營業。

記者︰黃依情