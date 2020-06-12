【飛虎之雷霆極戰】張曦雯富貴混血男友背景起底　跟打機女神半山同居愛巢曝光

▲ 張曦雯半山豪宅曝光。

近年被TVB力捧的張曦雯（Kelly）可謂事業愛情兩得意，她跟美日混血男友Mark Brunjes拍拖兩年，上月生日Kelly更於IG放閃，而張曦雯也跟傳媒默認跟男友同居。

二人於北角半山豪宅居住，從其IG分享的日常照片所見，二人的愛巢設計走簡約風，而喜愛打機的張曦雯更可於寬闊的客廳玩VR，令人羨慕。

張曦雯的混血男友Mark近日被起底，原來女神男友大有來頭，他曾於美國某國際級投資公司擔任程式交易部副總裁，來港後即升呢做老闆，從事環保生意。另外Mark熱愛運動，身材健碩的他擁有44吋胸肌，跟同樣喜愛運動的張曦雯很相襯。

▲ 上月生日，張曦雯大晒跟混血男友Mark 的合照。（取自IG）

而張曦雯跟男友Mark於北角半山豪宅同居，她於IG分享生活點滴時，亦令二人愛巢曝光，家裡的裝潢走簡約風，梳化及傢私以米白色及木色為主，而客廳更鋪上毛毛地毯，增添一份溫暖感。

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▲ 張曦雯家裡設計以簡約為主。（取自IG）

▲ 客廳放置了地毯，添溫暖感。（取自IG）

另外喜愛打機的張曦雯早前獲男友送贈VR裝置作為生日禮物，她即於IG分享戴著VR Headset於客廳打機的短片，只見客廳十分寬敞，可以讓她盡情享受打機樂趣。

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▲ 喜愛打機的張曦雯於客廳玩VR。（取自IG）

家有10層高鞋櫃

身為「鞋子控」的張曦雯家裡有一個約10層高的鞋櫃，早前於IG玩「資產曬冷Challenge」時，便公開自己家裡的鞋櫃，大曬過百對鞋子，包括高跟鞋、長靴、平底鞋及波鞋。

▲ 張曦雯家裡有10層高鞋櫃。（取自IG）

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此外張曦雯養了一隻貓及狗，她為愛貓開設了IG帳戶，不時分享愛貓於家裡的照片，只見其家裡有逗貓捧等寵物玩意。

▲ 家裡有不少寵物的玩意。（取自IG）

由於貓貓愛躺於床上，亦間接讓張曦雯的睡房曝光。

▲ 張曦雯的睡房設計同樣走簡約風。（取自IG）

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跟男友感情穩定的Kelly，今年30歲生日時，在家中舉行生日派對，圈中好友包括高海寧、陳浚霆、徐肇平等，紛紛在Kelly家中開生日派對慶祝。

▲ Kelly跟近20名好友同在家中慶生。（取自IG）

當時壽星女張曦雯並在社交平台發布多張靚相，更大方跟混血男友首度公開放閃，相信Kelly跟男友很快公布喜訊。

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