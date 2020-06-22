【第3號癌症殺手】 肝癌新標靶藥「樂伐替尼」納入關愛基金　四成患者服新藥後腫瘤縮小

▲ 香港肝癌及腸胃癌基金會榮譽秘書、內科腫瘤科專科醫生邱宗祥表示，41%患者接受新藥後腫瘤縮小。(林宇翔攝)

肝癌為本港第3號癌症殺手，2017年便有1552人因而死亡。雖然新型標靶藥「樂伐替尼」有效將患者腫瘤縮小、延長存活期，但基於每月藥費達2至3萬元，令不少患者無法負擔。上月23日，關愛基金正式將「樂伐替尼」納入醫療援助計劃，只要符合資格，患者便可在首個至第5個療程獲得全額或部份資助，於醫管局豁下醫院獲得藥物。

「樂伐替尼」納入關愛基金醫療援助計劃後，如欲申請基金資助，首要條件為「無法以手術切除腫瘤的肝癌病人」。其次，如患者通過以「家庭」為單位計算的經濟審查，便可在療程的第1至5週期在醫管局豁下醫院獲得部份或全額資助。第6週期後，亦可繼續於聖雅各福群會惠澤社區藥房免費取藥，直至醫生改變處方為止。

至於未能通過關愛基金審核的患者，可申請聖雅各福群會惠澤社區藥房推出的藥物資助計劃，家庭每月收入不多於5萬港元的患者，第1至20盒藥物須於醫管局豁下醫院自費購買，第21盒藥物起可於惠澤社區藥房以5折購買藥物。

四成患者服新藥後腫瘤縮小

▲ 香港肝癌及腸胃癌基金會榮譽秘書、內科腫瘤科專科醫生邱宗祥表示，41%患者接受新藥後腫瘤縮小。(林宇翔攝)

香港肝癌及腸胃癌基金會榮譽秘書、內科腫瘤科專科醫生邱宗祥表示，新藥與傳統藥物最大的分別在於其反應率，41%患者接受新藥後腫瘤縮小、相較傳統藥物只有12%為高。縮小腫瘤後，患者更有機會進行切除手術，最終康復。

新藥的腫瘤縮小反應率比其他藥高，有患者本來腫瘤達12cm無法做手術切除，服新藥後腫瘤可縮小至7cm，成功做手術。相信新藥可延長病人壽命、緩解症狀。

另外，新藥的無惡化存活期中位數亦比傳統藥物延長逾1倍至7.3個月。另一集中亞洲地區，包括中港台的研究亦顯示，接受新藥治療的整體存活期中位數為15個月，比傳統標靶治療的10.2個月為長。

本港有7-8%慢性乙型肺炎帶病毒者

肝癌為本港第5位常見癌症，成因可與慢性肝炎如乙型肝炎、丙型肝炎、肝硬化及脂肪肝有關。其中，本港就有約7-8%慢性乙型肺炎帶病毒者。早期肝癌一般沒有症狀，發展至中後期才可能出現以下症狀：

腹部脹大、積水

眼白泛黃、皮膚痕癢

小便呈茶色、大便呈淺灰色

凝血素不足，易受傷出血

食慾不振、無故消瘦

噁心嘔吐

發燒、疲倦昏睡

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記者：楊宛茜