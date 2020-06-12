【難為了媽媽】丈夫專制兒子霸道　媽媽啞忍家暴逆來順受身心受創

▲ 面對專制的丈夫家暴，有媽媽啞忍著逆來順受。（iStock圖片）

她滿臉倦怠，嘴唇兩端鬆垮下垂，看上去明顯比真實年齡蒼老。「你哋慢慢傾，我都係先走啦！」她的語調是慣常的羞怯。

「咁難得出嚟，傾多陣先啦！」相識數十載的好友們異口同聲地把她留下來。他們當然清楚知道，她要在丈夫下班回家之前，比他早一步回到家裏，因為丈夫不喜歡她外出，更討厭她跟任何人交談學壞。好友們刻意留着她，也許是潛意識想鼓勵她跟那個專橫跋扈的丈夫對抗吧！

「點呀，近來佢有無對你動粗？」好友壓低嗓門關心地問。「無啦……無啦！」她垂着頭回答，習慣性地避開與任何人有眼神的接觸，但下意識卻將左邊衫袖拉低，遮蓋着手腕藍瘀的一片肉。「其實佢好愛家庭㗎，有定時拿家用返嚟㗎！」她十足像「斯德哥爾摩」綜合症的患者，將丈夫的基本責任，看成是大恩大德感激不盡。被施虐者長期精神與肉體的蹂躪，她仍扛着傳統婦女的儒忠儒孝美德，一切逆來順受。

「兒子近來好嗎？」那個終日犯事的兒子怎會好，他從小就乖巧，懂得靠攏着暴君爸爸蝦蝦霸霸拿着數，對媽媽和妹妹態度極之惡劣。

談到女兒，她的嘴角浮起短暫的笑。女兒勤奮，練得一身魁梧體格，她乾脆打扮成硬朗男生，就是想竭力保護媽媽。女兒的願望，是有天能帶着媽媽逃離這個地獄之家，這也是媽媽的唯一願望呢！

原文刊於《經濟日報》（收費閱讀）專欄「會笑媽媽」，原題為「逆來該順受嗎？」。

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