【李彩華小背心】黃嘉樂女友操刀拍性感寫真　Rain曾為父母還債現為過億身家人妻【多圖】

▲ 真‧李彩華小背心寫真。

李彩華（Rain）最近於社交平台貼出多張性感照，名副其實的「李彩華小背心」寫真，並由黃嘉樂女友親自操刀。現年36歲的李彩華出道約20年，以歌影視三棲發展，曾努力賺錢為父母還清百萬欠債，到今不但為雙親還清債項，更至少持有4個物業，身家估計逾8,000萬元。

【一曲走天涯】李彩華重提初入行秘辛 Rain盼《你唔愛我啦》可唱到90歲

▲ （李彩華IG圖片）

▲ （李彩華IG圖片）

▲ （李彩華IG圖片）

▲ （李彩華IG圖片）

▲ 黃嘉樂女友Samantha為Rain拍攝。（Samantha IG圖片）

李彩華經典哥《你唔愛我啦》

本來當廣告模特兒的李彩華，在2000年以歌手身份正式出道，先後推出過不少唱片，之後拍電影及電視劇。

Rain的經典作品包括2002年推出的歌曲《你唔愛我啦》，以及同年拍攝的網劇《百分百感覺》飾演芳芳一角，至今仍是不少人的回憶。

李彩華情人節宣布結婚嫁內地富商：Rain + Eric = Mr & Mrs Huang

▲ （李彩華IG圖片）

▲ （李彩華IG圖片）

▲ （李彩華IG圖片）

▲ （李彩華IG圖片）

為父母還巨債

當時年紀輕輕便入行的Rain一直都努力賺錢養家，後來被指原來要為父母還百萬欠債，經過多年付出後終於還清債務，十分孝順。

經常往返中港工作的她曾指出李媽媽是其理財顧問，並建議她置業保值，至今至少持有4個物業，其身家估計不少於8,000萬元。

▲ （李彩華IG圖片）

▲ （李彩華IG圖片）

▲ （李彩華IG圖片）

▲ （李彩華IG圖片）

▲ 李彩華去年公布婚訊。

Rain於去年情人節宣布榮升人妻，嫁給經營鋼鐵生意的黃姓丈夫。

有指男方在去年得悉Rain回復單身後，不時到劇組探班力追對方，終於抱得美人歸，二人拍拖半年已極速閃婚。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2