【鼻敏感】鼻敏感及濕疹屬過敏性疾病　兩者同時發病常見於一類患者

▲ 鼻敏感與濕疹有機會同時發病。（圖片來源：iStock）

轉天氣，小朋友特別容易鼻敏感，有時還會生濕疹，一同發作的時候，痛在子女身，也痛在父母心。原來鼻敏感與濕疹同屬於過敏性疾病，因此在發病方面有一定關係。

香港浸會大學中醫藥學院解釋濕疹，中醫稱為濕瘡，是臨床常見的一種皮膚過敏性疾病，主要表現為皮膚發紅、起紅疹或水泡、瘙癢，或皮膚乾燥、增厚、起鱗屑、結痂、發癢等。濕疹發病原因複雜，其中過敏因素亦是導致濕疹發病的主要原因之一。

鼻敏感與濕疹同屬於過敏性疾病，在發病方面有一定關係。臨床所見，在同一患者身上，兩者同時發病或相繼發病者並不少見，尤其是兒童患者更為多見。

當鼻敏感伴有濕疹，或濕疹伴發鼻敏感者，其病情更為複雜，治療效果遠低於單一疾病，故濕疹與鼻敏感同病者，對其治療效果與治療週期均有一定影響。

內容節錄自《防治慢病 ‧ 鼻敏感》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣