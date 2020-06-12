陳肇始：粵港澳三地互認健康碼仍於商討中　有結果會公布

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情有見放緩，有指港府將公布粵港澳三地互認健康碼。食衞局局長陳肇始今日(12日)出席立法會衞生事務委員會後被問及是否今個月內完成及有多少配額，她強調互認健康碼詳情仍在商討中，如有結果會作出公布。

立法會衞生事務委員會商討香港基因組醫學發展策略》報告 ，醫學界立法會議員陳沛然關注政府如何使用病人資料及保障病人私隱等；公民黨議員郭家麒亦關注，政府如何規管使用基因組數據作保險用途。

陳肇始指，政府會加強規管有關方面，又指保險業聯會月初已更新有關遺傳檢測的實務守則，基本上保險公司不會要求購買保險的顧客一定要提供資料，政府亦會密切留意情況。

食衞局副秘書長方毅亦解釋，參與計劃者會簽署一套完整同意書，計劃亦屬自願性質，參與者任何時間都可退出，而毋需任何理由。基因組醫學督導委員會主席梁憲孫強調，若病人不同意，資料不會被使用，又指在電腦中，不會顯示病人的名及身份證等資料。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳正怡