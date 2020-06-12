【港區國安法】民主黨將去信特首　要求就港區國安法接受質詢

▲ （經濟日報記者攝）

行政署昨日表示，特首不會應要求出席「行政長官特別質詢時間」，回應港區國安法。就行政署回應，多名民主黨立法會議員將去信行政長官林鄭月娥，要求她到立法會就「港區國安法」出席答問會，回應議員質詢。

人大常委料於月底通過「港區國安法」，唯該條例的草案內容至今仍未公布。就條例的推行和內容，民主黨涂謹申指，港府從沒有給予市民和民意代表足夠的時間表達意見，他形容中央推行「港區國安法」的做法是「快刀斬亂麻」，他擔心最終「港區國安法」會在毫無諮詢和討論下成為香港法例。

黃碧雲又引用基本法第43條，她指出行政長官有雙重憲制責任，所以在處理「港區國安法」的問題上，林鄭除了要向中央問責外，亦要向港人問責，就該條例諮詢香港社會各界以及立法會議員的意見，否則便是「失職」。

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記者：尹櫻霖