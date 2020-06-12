【復課壓力】復課後追進度功課量增　家長學童壓力大︰親子關係再次緊張

▲ 復課後為追進度功課量增，家長學童壓力大，令親子關係再次緊張。（林宇翔攝）

朋友苦笑說︰「復課前，多了帶孩子到公園玩樂，親子關係良好；復課後，忙於指導孩子完成功課，協助讀書溫習，親子關係又再次緊張起來。」

當老師有追趕進度的壓力時，從前用多天來完成的課題，現在只能用一、兩天便要完成它；從前可以用多些活動和互動，讓不同能力的同學從活動中學習，從參與中了解和認知，現在老師只能以較直接和快捷的方式向學生灌輸知識。

朋友現在一放工便要趕着回家，吃過晚飯便要「開工」，做兒子在家學習的老師，把那天他學了卻像沒學過、一知半解、半懂半不懂的，一一再給他說個明白。

相比停課不停學期間，復課後兒子要做的功課更多，她要重複指導兒子的時間更長，雙方的壓力都大了。那時母子在晚飯後還可一起到樓下的兒童遊樂場去玩，可釋放白天的學習壓力，而這其實才是每個學童應有的、較正常的學習生活。可惜香港的教育制度怎樣改來改去，也返不回正軌去。

在校本之下，教學進度是由學校規劃的，如何變更其實有很大自由，教少兩課書、考少一次試的一小步變更，為何不可？

原文刊於《晴報》專欄「8A媽咪」，原題為「復課後的追趕」。

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