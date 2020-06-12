【無理女友】男方爸爸賣樓為兒子置新居結婚　準外父要求新樓寫女兒名：否則不嫁

▲ 台灣一名男子發帖吐苦水，指外父要求新樓樓契寫女兒的名字，否則不嫁。

不少情侶在籌備結婚時，為了居住的問題產生分歧，最後更不歡而散。台灣一名男子日前於討論區發帖指，與拍拖一年的女友談婚論嫁，父親更賣樓為他置新居，幫助結婚。然而，女友的父母卻認為辛苦栽培女兒，要求新樓樓契寫女兒的名字，否則不嫁。而女友同意父母的看法，更表示怕男方偷食，新樓寫其名可保障自己，「這也是台灣優良疼老婆傳統習俗。」

一名台灣男子以「未婚妻說：房子的名字要登記她，才嫁！」為題，在網上討論區「批踢踢實業坊」（PTT）發帖，指現時與拍拖1年的女友準備結婚，他上月得知其父親將會賣出名下一幢價值1800萬台幣（約480萬港元）的物業，男子可用該筆金額置新居及結婚，他興奮表示，「等於我就不需要靠自己努力買房了！」

外父要求新樓樓契只寫女兒的名字

然而，女友得悉婚後新居有著落，向男子表示，將來新樓樓契只能寫她一人的名字，否則不嫁。女友解釋，父母認為一直含辛茹苦將女兒湊大，供書教學直到女兒碩士畢業，若拱手「送」女兒給男方，感覺「不划算」。女方一家甚至認為，男方給予1800萬至2000萬（約480至530萬港元）作為禮金，一點也不過分，堅持新樓樓契只能寫女兒的名字，否則不嫁。

擔心男方偷食 寫自己名是保障

此外，男子又引述女友稱，新樓歸她名下能有保障，

天下男人都會偷吃，難保我不會，而且這也是台灣優良疼老婆傳統習俗。

男子聽見女友及家人的無理要求後，深深不忿，反駁指「你嫁過來，也沒有嫁妝」。可是，女友卻表示，「有一輛電單車、一堆衣服化妝品、一堆手機、平板電腦等用品，還有一隻貓、一隻小狗」，男子聞言後無奈斥罵：「這不是嫁妝！」二人為買樓一事，展開近一個星期的「冷戰」，他只好發帖詢問網民，

為甚麼有房子一定要登記在女生（名下）這種莫名其妙的傳統八卦？

網民：放生女方吧

帖文引來網民熱議，不少網民支持男子，認為女方不合情理，「賣女兒？本來就沒有嫁娶，只有結婚」及「如果登記給她，結果她外遇怎麼辦」。有人建議「放生」女方，「如果是我就算了換一個」、「不爽不要結」及「換一個願意共同持有的阿」。也有網民建議，如果女友真的想要房子，可以婚後再購屋變成共有，「結婚後共有，婚前是免費送」及「先結婚再買就不受登記影響，因為夫妻財產共有」。

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責任編輯︰王明芳