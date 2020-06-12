【今年首個】天文台發出一號戒備信號　明日風勢料增強或發三號風球

▲ 天文台發出一號戒備信號。

天文台於今日（12日）晚上8時20分發出一號戒備訊號，表示有一熱帶氣旋集結於本港約800公里內，可能影響本港；按照現時預測路徑，按照現時預測，該熱帶低氣壓會逐漸增強並在未來一兩日靠近廣東西部沿岸。天文台說，明日日間會視乎本港風力情況，考慮發出三號強風信號。

熱帶低氣壓周末移近廣東沿岸 天文台：預料今日稍後有需要發出熱帶氣旋警告信號

天文台表示，在下午4時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在東沙之東南偏南約540公里，預料向西北移動，時速約18公里，移向南海北部。預測本港明日部分時間有陽光，有幾陣驟雨及狂風雷暴。天氣酷熱，氣溫介乎27至33度。吹和緩偏東風，明日稍後風勢增強，而海亦有湧浪。星期日風勢頗大及有狂風驟雨，海有大浪及湧浪。星期一及星期二仍有驟雨。

天文台會密切監察該熱帶低氣壓的發展及動向，呼籲市民留意周末期間戶外活動可能受天氣影響。

▲ 未來九日天氣預測。

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記者：蘇文軒