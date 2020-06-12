【新冠肺炎】祿泉樓58歲女住戶確診　檢疫前發燒惟化驗結果「陰轉陽」

▲ 新增確診患者住在沙田瀝源邨祿泉樓，是最早確診34歲女病人的親友。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情再次反覆，沙田瀝源邨祿泉樓群組中最先病發的34歲女患者的58歲女親屬，今日確診，現時情況穩定，不過衞生防護中心及醫管局下午不設疫情記者會，本港至今累計增加至1108宗確診個案，另一宗疑似個案。

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衞生防護中心指新增的確診個案涉及一名過往健康良好的58歲女病人（為第1109宗個案），是5月31日確診第1084宗個案34歲女病人的姑奶及第1085宗個案56歲男病人的姐姐，三人居於沙田瀝源邨祿泉樓。

病人因被列作密切接觸者於5月31日被安排入住檢疫中心，在等候入住期間出現發燒，同日被送往威爾斯親王醫院接受測試。病人住院期間，於5月31日及6月1日抽取的鼻咽拭子樣本及咽喉拭子樣本均對嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒呈陰性反應。

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她其後退燒並於6月2日出院及轉送檢疫中心，在檢疫中心期間一直沒有出現病徵。病人昨日（11日）在結束檢疫前提交的深喉唾液樣本，證實對嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒2呈陽性反應，並由檢疫中心送往威爾斯親王醫院接受治療，情況穩定。



病人為第1084宗個案及第1085宗個案的家居密切接觸者，自6月2日起獨居於檢疫中心，確診前並無其他密切接觸者。根據衞生防護中心的初步流行病學調查，認為病人可能透過與第1084宗個案及第1085宗個案的家居接觸而受到感染，故此個案會被列為與本地個案有流行病學關連。

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記者：陳正怡

