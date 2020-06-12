【周末好去處】馬鞍山尋隱世鐵礦場遺址　60年歷史景點活化對外開放【內附交通】

▲ 馬鞍山的隱世鐵礦場遺址有60年歷史，景點現正活化對外開放。

不說不知道，原來馬鞍山曾有全港最大型鐵礦場，內有坑道、礦洞、教堂，全盛時期曾有高達3,000名礦工在此工作，連同家屬曾有住滿1萬人的馬鞍山礦村。雖然現時鐵礦場已不復存在，惟信義會將遺址活化成鞍山探索館，傳承礦場歷史。

▲ 三級歷史建築基督教恩光堂。（攝影：陸明敏）

到達目的地，走過平安橋，再上約100級樓梯就會到達鞍山探索館。這道平安橋，原是連接礦工往返礦場及屋企的通道，因當時採礦工作危險，只要工人能夠走過這道橋便意味着他們能夠安全回家。

▲ 模擬礦洞用作教學用途。（攝影：陸明敏）

眼前的礦場已經荒廢，只餘下礦洞遺址、三級文物古跡信義會恩光堂及數座礦場舊建築，村內居住人口也不足200人。

▲ 用放大鏡可看到鐵礦石表面粒狀結晶。（攝影：陸明敏）

導賞員Vincent解釋，馬鞍山礦場最特別的地方是出產鐵礦，呈深黑褐色，具磁性，密度較高，較一般岩石重約一倍，質素較好的鐵礦外表可見到清晰的粒狀鐵礦結精紋理。當時馬鞍山出產鐵礦石因含鐵量高於40%而被評為最佳的上上礦。

▲ 磁場會令到鐵礦砂以圓圈的方式被磁石吸附。（攝影：陸明敏）

日本引入技術提升產量

日佔時期，日本人接手發展礦場。最初礦場以低技術人手挖掘，山頭除去樹木和草地，變成光禿禿的露天採礦場。這形式對山頭土地表面結構破壞極深，導致嚴重水土流失，因而容易發生山泥傾瀉，間中顯現坑痕。

▲ 前往礦洞口的沿途是電視台拍攝綁架標參場景、古裝劇勝景。（攝影：陸明敏）

日本戰後百廢待興，對鐵砂需求甚大，後來引入先進技術，以鑽探方式採取地下750萬噸鐵礦石，年產量最高峰時期可達每年40萬噸。其中現存比較完整的240ML（亦即海拔240米）坑道於1953年開通，鐵礦石最後運至110ML坑道，在選礦場篩選後便運至碼頭出口至日本。

▲ 礦洞口清涼如冷氣，因為有地下水。（攝影：陸明敏）

現時240ML礦洞口仍接駁至110ML洞口，不少行山勇士為一探礦洞奇景而穿梭探險。不過Vincent提醒，礦洞禁止非法擅闖，而且自70年代起已荒廢，結構未必安全，建議遊人不要進入。礦洞口仍有細小和質素差的鐵礦石，惟緊記不要帶走。

▲ 240ML礦洞是現存較完的礦洞，內裏仍有當時設備。（攝影：陸明敏）

▲ 礦洞口附近仍可找到少量鐵礦石。（攝影：陸明敏）

兩大宗教同展救濟工作

因逃避國共內戰戰亂而南下香港的貧民，為礦場帶來大量廉價勞工。由於生活艱苦，天主教方濟會及基督教信義會均同時展開救濟工作，建立學校及派發救濟品如麵粉、牛奶。這條小小的村落，一河之隔已有兩間「敵對」教堂，卻又和平共處。

▲ 已經荒廢卻不失精緻的天主教堂。（攝影：陸明敏）

1976年礦場因產量及競爭力不足而結業。逐漸荒廢。至2015年，信義會將礦場遺址活化成鞍山探索館作歷史保育，將5座礦場舊建築翻新成活動中心及度假營。

▲ 彷製當時打卡工牌，紅色代表危險工作中，綠色代表安全下班。（攝影：陸明敏）

順帶一提，遊人到達恩光堂門外，可留意看到馬鞍山「馬鞍」的觀景站。馬鞍山有兩個山峰，較高的被稱為馬頭峰或馬鞍頭，高704米屬新界東最高的山峰，副峰則被稱為牛押山或馬鞍尾，高600多米，兩峰之間形成了一條長長的弧線就像馬鞍，故被稱為馬鞍山。

▲ 觀景站可完整地看到馬鞍山的兩峰之間的「馬鞍」。（攝影：陸明敏）

礦工的飲食文化

礦工來自中國五湖四海，產生獨特飲食文化，其中腐乳饅頭便是結合北方（饅頭）及南方（腐乳）的代表作，是當時礦工的美食。

▲ 腐乳饅頭是礦工糧食，可補充鹽份。（15元／2件）（相片：鞍山探索館提供）

工作環境粉塵飄揚，能隨身攜帶並及時醫肚的饅頭便是好選擇。至於點上腐乳，則因為工作主要是體力勞動，汗流浹背，故需要高鹽份食物補充電解質，而便宜又帶鹹乳香的腐乳便成了佐餐之選。

▲ 冰滴咖啡（40元）、礦石曲奇（25元）是Cafe特色食物。（攝影：陸明敏）

而除了腐乳饅頭，Cafe也推出了特色食品如以食用竹炭粉製成的鐵礦石造型曲奇、每日限量供應20份的「礦」疫套餐等，天時暑熱嘆一嘆冰滴咖啡、豆腐花也不錯。豆腐花是馬鞍山村民採山水即叫即製，頗受歡迎，日賣可高達50碗，惟疫情期間暫時停止供應。

鞍山探索館

地址：馬鞍山村上村35號

公眾開放時間：公眾開放為逢星期六、日或特定公眾假期10am至5pm

導賞團：因應限聚令，公眾導賞團暫停舉辦；私人包團於7月開始接受申請，視乎疫情再作相應安排。

交通：於新港城中心第四期地下（鞍祿街）巴士總站村巴站乘坐NR84到總站下車，惟每日只有10班次，建議乘搭的士前往，車程約20分鐘。

注意：沿路戶外空間無遮擋，建議做好防曬及備有足夠清水；帶備蚊怕水；沿路有家犬；自己垃圾自己帶走。

記者：陸明敏