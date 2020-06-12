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【派錢1萬】中銀香港3種登記$10000方法　用手機銀行登記最快收錢【附登記詳情】

精明消費 14:39 2020/06/12

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熱門 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

（圖片來源：中銀香港）

政府早前宣布向市民派錢一萬元的細節，下周日（6月21日）開始作登記。多間參與現金發放計的銀行紛紛推出登記方法及回贈計劃，中銀香港公布了登記詳情。

3種登記方法

中銀香港推出了3種登記方法，包括「登入手機銀行」、「電子表格」、「分行交表」。而用手機銀行登記可以最快收到錢。

如透過手機銀行登記，無需填寫資料，一按完成；如透過電子表格登記，只需填寫銀行賬戶及身份證號碼；如選擇於分行交表，亦有169間分行供大家交表。

登記時間表

中銀香港表示登記人士必須為年滿18歲之香港永久性居民及以個心銀行賬戶登記。不同登記方法的時間表如下：

中銀香港手機銀行或 www.bochk.com

登記日期 預計收款日期
6月21日至30日 7月8日起
7月1日起 登記後約一星期

書面登記

出生年份 開始登記日期 預計收款日期
1955年或之前 6月21日起 7月20起
1956年至1970年 7月5日起 8月3日起
1971年2002年 7月19日起 8月17日起

中銀香港又指，8月1日後，合資格申請者於完成登記後2星期後收到款項。

詳情請【按此

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責任編輯：陳珈希

中銀香港（02388）

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