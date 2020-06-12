【派錢1萬】中銀香港3種登記$10000方法　用手機銀行登記最快收錢【附登記詳情】

▲ （圖片來源：中銀香港）

政府早前宣布向市民派錢一萬元的細節，下周日（6月21日）開始作登記。多間參與現金發放計的銀行紛紛推出登記方法及回贈計劃，中銀香港公布了登記詳情。

3種登記方法

中銀香港推出了3種登記方法，包括「登入手機銀行」、「電子表格」、「分行交表」。而用手機銀行登記可以最快收到錢。

如透過手機銀行登記，無需填寫資料，一按完成；如透過電子表格登記，只需填寫銀行賬戶及身份證號碼；如選擇於分行交表，亦有169間分行供大家交表。

登記時間表

中銀香港表示登記人士必須為年滿18歲之香港永久性居民及以個心銀行賬戶登記。不同登記方法的時間表如下：

中銀香港手機銀行或 www.bochk.com

登記日期 預計收款日期 6月21日至30日 7月8日起 7月1日起 登記後約一星期

書面登記

出生年份 開始登記日期 預計收款日期 1955年或之前 6月21日起 7月20起 1956年至1970年 7月5日起 8月3日起 1971年2002年 7月19日起 8月17日起

中銀香港又指，8月1日後，合資格申請者於完成登記後2星期後收到款項。

詳情請【按此】

更多派錢1萬報導：

【派錢1萬】花旗銀行推申請登記派錢1萬優惠 最多可獲額外10萬元現金【内附詳情】

【派錢1萬】政府6月21日起派$10000 一文睇清多間銀行現金回贈及優惠

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳珈希