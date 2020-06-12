【派錢1萬】中銀香港3種登記$10000方法 用手機銀行登記最快收錢【附登記詳情】
精明消費 14:39 2020/06/12
政府早前宣布向市民派錢一萬元的細節，下周日（6月21日）開始作登記。多間參與現金發放計的銀行紛紛推出登記方法及回贈計劃，中銀香港公布了登記詳情。
3種登記方法
中銀香港推出了3種登記方法，包括「登入手機銀行」、「電子表格」、「分行交表」。而用手機銀行登記可以最快收到錢。
如透過手機銀行登記，無需填寫資料，一按完成；如透過電子表格登記，只需填寫銀行賬戶及身份證號碼；如選擇於分行交表，亦有169間分行供大家交表。
登記時間表
中銀香港表示登記人士必須為年滿18歲之香港永久性居民及以個心銀行賬戶登記。不同登記方法的時間表如下：
中銀香港手機銀行或 www.bochk.com
|登記日期
|預計收款日期
|6月21日至30日
|7月8日起
|7月1日起
|登記後約一星期
書面登記
|出生年份
|開始登記日期
|預計收款日期
|1955年或之前
|6月21日起
|7月20起
|1956年至1970年
|7月5日起
|8月3日起
|1971年2002年
|7月19日起
|8月17日起
中銀香港又指，8月1日後，合資格申請者於完成登記後2星期後收到款項。
詳情請【按此】
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責任編輯：陳珈希