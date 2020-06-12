半癱漢不治疑肛門被塞紗布　化驗師指異物與護老院尿片成份類同

▲ 專家證人外科醫生鍾志超。（經濟日報記者攝）

居於護老院的半身癱瘓智障漢不適送院後不治，期間被發現肛門疑塞有紗布等異物，死因聆訊今（12日）續。病理學家作供指，從死者的直腸發現長8厘米的異物。外科醫生供稱，死者不可能從口吞下異物。政府化驗師作供指，部份從死者肛門處發現的異物，與護老院的尿片成份相同。

死者王志成（60歲）生前入住牛頭角劍橋護老院，2016年1月31日因嘔吐及腹瀉等問題送住聯合醫院接受治療，同年2月2日證實身亡。

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病理學家潘偉明作供指，他替死者解剖時，在其直腸內發現長8厘米、闊3厘米、高2.5厘米的圓柱形異物，又提到死者是死於肺炎引起的敗血症及呼吸衰竭。

私家醫生鍾志超以專家證人身份作供，鍾為外科醫生，專科腸胃相關疾病。鍾供稱，病理學家解剖死者時發現的異物體積過大，死者不可能從口吞下該異物。鍾推斷該異物是由肛門塞進死者的直腸，而死者當時半身不遂及有肢體攣縮的情況，因此死者不可能自行塞異物進肛門。

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政府化驗師蘇文浩供稱，警方於2016年2月4日，將從死者肛門處發現的異物送到政府化驗所化驗，當中包括2片布料及2片連帶白色塑膠外層的布料，是於死者入院當晚在其肛門處發現，經化驗後，發現兩片帶有白色塑膠的布料，與護老院尿片的成份相同，而另外2塊布料中，其中1片的成份亦與護老院尿片的布料隔層相同。下午續訊。

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記者：王仁昌