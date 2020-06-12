【英國升學】勤奮女生睇課外書電影背生字　DSE英文獲5**考入英國大學法律系

▲ Shannon考入英國倫敦政治經濟學院法律系。

英國升學是不少港生的夢想，不少學生都憑著努力和決心，爭取出外見識的機會。來自基層家庭的周尚融（Shannon），就靠著自身發奮學習，在DSE取得英文科5**及最佳5科30分的佳績，加上學校和家人支持下，在去年9月升讀英國倫敦政治經濟學院（London School of Economics and Political Science）法律系。

▲ Shannon（左）與中學同學Conner（右）均考入英國大學。（陳國峰攝）

分享讀書心得

中學就讀保良局百周年李兆忠紀念中學的Shannon，初中時成績平平，直至高中選科後， 開始掌握讀書方法，令成績大為進步，一直保持在全級首10名、甚至5名之內。其中，英文科是Shannon最擅長的科目，她表示，最重要是閱讀，

要寫到好的文章，必須看很多課外書、電影等，很多人覺得背生字是死記硬背，但其實是基本功，我也有生字簿，記下在書或電影學到的生字，而且我一定會找機會運用出來。

Shannon認為，與同學的交流最容易鞏固知識，她和數名同學組成學習小組，在課餘時一起溫習，互相教導。Shannon亦一直參加校內的辯論隊，訓練口才和思辯能力。

▲ Shannon代表LSE參加英國聯校辯論比賽。（受訪者提供）

由於成績優異，Shannon獲選拔加入學校的精英培訓計劃，有關計劃會為每年成績全級首5名的中二至中六學生，提供模擬面試、報讀校外課程等。而Shannon亦因著計劃萌生海外升學念頭。

辯論隊有一名師兄數年前成功入讀劍橋大學，他有回校分享經歷，發現他眼界擴闊了很多。

▲ Shannon參與法律系的聖誕聚會。（受訪者提供）

報考4所英國大學

在學校的升學輔導下，Shannon決定嘗試報考英國大學，透過英國大學及院校招生事務處（UCAS）報了4所大學的法律系，包括倫敦政治經濟學院（LSE）、倫敦大學學院（UCL）、倫敦國王學院（KCL）及杜倫大學（Durham University）。

她表示，4所大學均毋須面試，因此除了學業成績，個人陳述（Personal Statement）就顯得更重要。她沒有在個人陳述闡述自己的成就、獎項等，反而就數件社會時事作出評論，包括香港2014年的雨傘革命、英國的同性戀婚姻制度等，探討經濟與法律之間的關係。

另外，UCL、KCL等院校要求學生應考評核申請入讀法律系學生的能力傾向考試「LNAT」（The National Adimission Test for Law），涉及語文推理、理解、歸納和分析等能力。

最終，Shannon憑著DSE文憑試英文科5**和最佳5科30分的佳績，成功入讀倫敦政治經濟學院法律系，並於去年9月開學。她表示，因父母均已退休，家中經濟並不富裕，但當父母得知她獲得取錄，都決定以積蓄供書教學，因此她在英國讀書不敢怠慢，比中學時更勤奮。

由於有不少同學在中學時已於英國讀寄宿學校，英文水平比Shannon高，亦較習慣學習模式，她花了一段時間適應，學習如何撰寫文章，每日亦要花大量時間閱讀案例備課，並邀請同學開溫習小組。

壓力一定有，都想取得好成績，不想辜負父母。

Shannon表示，暫未計劃畢業後去向，會留意香港和英國的發展機會，視乎情況作出選擇。

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記者：林愛娜