【減肥大作戰】韓國天王Rain公開減肥餐單 半年減22磅回復fit爆身型
保健美顏 16:14 2020/06/12
現年37歲的韓國天王Rain，近日在YouTube非常活躍，早前他拍片透露去年底時體重高達90kg（約198磅），於是展開地獄式減肥，半年內成功減去22磅。他大方公開減肥餐單，又分享靠燃脂運動，回復fit爆身型。
Rain近日公開其減肥餐單，早餐和午餐菜單一樣，包括一個番薯、10顆迷你椰菜、半個橙、半個蘋果、100克雞胸肉、一杯乳酪及一份堅果。晚餐則不吃任何食物。
減肥餐單以一星期為一個周期，每逢星期三為休息日，可以自由進食，沒有任何飲食限制，星期日可自行選擇是否跟從減肥餐單，而其餘日子則按照餐單進食。
除了飲食外，Rain亦相當注重運動，他表示自己會在食飯前進行高強度間歇性運動，可以快速高效燃燒脂肪。他又拍片示範了一套平常經常做的TABATA運動。
整套運動為時30分鐘，以8個動作為1組，每個動作重覆20秒，完成1組後休息10秒，重覆做30分鐘。
1.開合跳
- 站直身體，雙手放在兩旁
- 跳起，雙手張開高舉
- 落地時，雙腳合上，雙手放下
2. 深蹲跳
- 雙腿分開站立
- 深蹲，腰部挺直
- 用力跳起
3. 掌上壓
- 手臂伸直，支撐身體
- 腹部保持用力，手臂屈曲，心口貼地
- 雙手用力撐起身體
4. 單手啞鈴二頭肌彎舉
- 雙手拿著啞鈴，挺直站好
- 提起右手啞鈴
- 放下右手，雙手垂下
- 左手重覆同樣動作
5. 波比跳
- 身體站直，雙手放胸前
- 彎腰，雙手撐於地面，與肩同寬
- 雙腿用力往後跳
- 雙腿跳回並屈腹，然後向上跳起
6. 登山者
- 用雙手支撐身體，腳撐地，腹肌用力收緊
- 其中一隻腳屈膝，提起至胸口方向
- 然後還原，換另一隻腳
7. 俯臥兩頭起
- 俯臥在地，雙手雙腳離地
- 腹肌用力收緊，提起肩膊和腿部
- 然後放鬆背部肌肉
8.負重仰臥起坐
- 屈曲雙腿躺下，上半身離地，雙手拿著啞鈴
- 坐起來，腹肌收緊，雙手舉起啞鈴
- 躺下來，上半身保持離地
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責任編輯：羅嘉欣