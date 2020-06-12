【減肥大作戰】韓國天王Rain公開減肥餐單　半年減22磅回復fit爆身型

▲ 韓國天王Rain公開減肥餐單，半年減22磅回復fit爆身型。

現年37歲的韓國天王Rain，近日在YouTube非常活躍，早前他拍片透露去年底時體重高達90kg（約198磅），於是展開地獄式減肥，半年內成功減去22磅。他大方公開減肥餐單，又分享靠燃脂運動，回復fit爆身型。

Rain近日公開其減肥餐單，早餐和午餐菜單一樣，包括一個番薯、10顆迷你椰菜、半個橙、半個蘋果、100克雞胸肉、一杯乳酪及一份堅果。晚餐則不吃任何食物。

減肥餐單以一星期為一個周期，每逢星期三為休息日，可以自由進食，沒有任何飲食限制，星期日可自行選擇是否跟從減肥餐單，而其餘日子則按照餐單進食。

除了飲食外，Rain亦相當注重運動，他表示自己會在食飯前進行高強度間歇性運動，可以快速高效燃燒脂肪。他又拍片示範了一套平常經常做的TABATA運動。

整套運動為時30分鐘，以8個動作為1組，每個動作重覆20秒，完成1組後休息10秒，重覆做30分鐘。

1.開合跳

站直身體，雙手放在兩旁

跳起，雙手張開高舉

落地時，雙腳合上，雙手放下

▲ 開合跳。（影片截圖）

2. 深蹲跳

雙腿分開站立

深蹲，腰部挺直

用力跳起

▲ 深蹲跳。（影片截圖）

3. 掌上壓

手臂伸直，支撐身體

腹部保持用力，手臂屈曲，心口貼地

雙手用力撐起身體

4. 單手啞鈴二頭肌彎舉

雙手拿著啞鈴，挺直站好

提起右手啞鈴

放下右手，雙手垂下

左手重覆同樣動作

5. 波比跳

身體站直，雙手放胸前

彎腰，雙手撐於地面，與肩同寬

雙腿用力往後跳

雙腿跳回並屈腹，然後向上跳起

▲ 波比跳。（影片截圖）

6. 登山者

用雙手支撐身體，腳撐地，腹肌用力收緊

其中一隻腳屈膝，提起至胸口方向

然後還原，換另一隻腳

7. 俯臥兩頭起

俯臥在地，雙手雙腳離地

腹肌用力收緊，提起肩膊和腿部

然後放鬆背部肌肉

▲ 俯臥兩頭起。（影片截圖）

8.負重仰臥起坐

屈曲雙腿躺下，上半身離地，雙手拿著啞鈴

坐起來，腹肌收緊，雙手舉起啞鈴

躺下來，上半身保持離地

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責任編輯：羅嘉欣