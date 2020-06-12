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7歲林林疑被虐致植物人　父母申上訴控方透露林林情況惡劣

社會 15:39 2020/06/12

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涉案女被告王榮汶。（經濟日報資料圖片）

7歲女童林林遭母親疏忽照顧致成植物人案，涉案母親前年就忽略兒童等罪於高等法院被判囚15年3個月，父親亦就妨礙司法公正被判囚4年半。兩人今（12日）申請上訴許可，質疑原審法官引導陪審團出錯，而控方今則於庭上透露，現年12歲的林林健康狀況惡劣，預計壽命亦不長。

涉案女被告王榮汶（44歲）及男被告凌耀忠（54歲）今就定罪及判刑提出上訴。王一方今陳詞時指，原審期間辯方案情是指王是分別受到警方和男被告的威逼，才於警誡下作出招認，但原審法官於引導陪審團時，未有妥善處理王遭男被告威逼的可能性。

王一方又指原審時控方將林林的傷勢照片呈堂，但事實上相關照片可以向陪審團提供的資訊，已在林林的醫療報告中可見，因此有關照片只是為了挑動陪審團的情緒。

王一方又指，原審法官錯誤地將忽略兒童及妨礙司法公正的控罪刑期分期處理，未有考慮到整體量刑原則。而凌一方則指出他是在精神狀態受女被告影響下才犯案，因此要求減刑。

控方則回應指有關判刑已準確地反映了兩人的刑責，據今年5月的最新醫療報告，反映她現年12歲的林林現時的健康狀況惡劣，過去9個月林林患上肺炎，需依賴呼吸機提供氧氣，估計其剩餘壽命亦不長。法官聽罷陳詞後，決定押後裁決。

案發於2015年7月，當時7歲的女童林林由女被告送到仁濟醫院，當時林林已昏迷，並一度心跳停頓致腦部缺氧，變成植物人，一直卧床至今。女被告於警方調查下，訛稱林林自出生便患有發展遲緩等毛病，並在出事前約兩周始來港；男被告其後亦加入與女被告「夾口供」。

審訊期間，兩名被告互相指摘，兩人均指對方才是主要負責照顧林林的人，而自己只是遭受對方威逼才配合「夾口供」。

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記者：楊詠渝

罪案 虐兒

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