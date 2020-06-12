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天文台下午錄得今年最高溫35度　稍後發出熱帶氣旋警告

社會 16:08 2020/06/12

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天文台預料今日稍後發出熱帶氣旋警告信號。（馮漢柱攝）

本港今日（12日）天氣炎熱，天文台表示，下午天氣酷熱，錄得最高氣溫35.0度，是今年以來的最高紀錄。根據天文台分區天氣預報，下午2時，各區均錄得30度以上，而部分地區錄得35度高溫，包括打鼓嶺及上水；而九龍及長洲亦錄得34度。

熱帶低氣壓周末移近廣東沿岸　天文台：預料今日稍後有需要發出熱帶氣旋警告信號

(天文台網頁截圖)

天文台表示，高空反氣旋正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。本港地區今晚及明日天氣預測漸轉多雲，明日部分時間有陽光，有幾陣驟雨及狂風雷暴。天氣酷熱，氣溫介乎27至33度。吹和緩偏東風，明日稍後風勢增強，而海亦有湧浪。展望星期日風勢頗大及有狂風驟雨，海有大浪及湧浪。星期一及星期二仍有驟雨。

此外，天文台指，在下午4時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在東沙之東南偏南約540公里，預料向西北移動，時速約18公里，移向南海北部。天文台會密切監察該熱帶低氣壓的發展及動向，預料今日稍後有需要發出熱帶氣旋警告信號，呼籲市民留意周末期間戶外活動可能受天氣影響。

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責任編輯：郭詩詩

 

酷熱天氣 長洲 天文台

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