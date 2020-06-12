【疫情影響】受疫情衝擊　美國女性失業人數超越男性

▲ 有研究指出，在新冠肺炎疫情衝擊下，美國女性的失業比例較男性高。

一場新冠肺炎為全球經濟帶來危機，美國出現數以千萬失業人口。有研究指出，在疫情衝擊下，美國女性的失業比例較男性高。

據美國勞工統計局數據顯示，截至今年4月份，全國共有2,050萬失業人口，當中女性佔55%。美國婦女法律中心（NWLC）教育和工作司法部副總裁Emily Martin指，女性在疫情中面臨巨大經濟打擊，她們不但失去工作，而且在相同行業中失業比例較男性高。

數據顯示，女性在旅遊酒店行業中佔52%勞動力，失業人數達到54%。教育和衛生服務行業的女性勞動人口比例達77%，同時失業人數達至83%。零售業的女性勞動人口達48%，失業人數佔61%。Emily Martin認為，女性失業比例高的原因，不但與行業類型有關，更與工作職位類型相關。

報告指出，美國女性約佔低收入勞動力人口的67%，而低收入工作的時薪為每小時11美元（約85港元）或以下，包括保育員，酒店服務員及收銀員等工作。另外，由於她們在疫情期間需在家中照顧子女，難以從事輪班工作，因工作靈活性下降，從而減低就業機會。

美國著名慈善家Melinda Gates曾於電視節目中表示，為防止女性因照顧家庭而收入減少，國會可考慮為女性提供家庭醫療服務，以及有薪假期等福利。Emily Martin亦提到，公司亦要提供更多元化工作，以保障女性權益。

責任編輯：李寶如