  • 34°C
香港時間 : 2020612日 (五) 16:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫情影響】受疫情衝擊　美國女性失業人數超越男性

職場 16:20 2020/06/12

分享：

熱門 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

有研究指出，在新冠肺炎疫情衝擊下，美國女性的失業比例較男性高。

一場新冠肺炎為全球經濟帶來危機，美國出現數以千萬失業人口。有研究指出，在疫情衝擊下，美國女性的失業比例較男性高。

據美國勞工統計局數據顯示，截至今年4月份，全國共有2,050萬失業人口，當中女性佔55%。美國婦女法律中心（NWLC）教育和工作司法部副總裁Emily Martin指，女性在疫情中面臨巨大經濟打擊，她們不但失去工作，而且在相同行業中失業比例較男性高。

數據顯示，女性在旅遊酒店行業中佔52%勞動力，失業人數達到54%。教育和衛生服務行業的女性勞動人口比例達77%，同時失業人數達至83%。零售業的女性勞動人口達48%，失業人數佔61%。Emily Martin認為，女性失業比例高的原因，不但與行業類型有關，更與工作職位類型相關。

報告指出，美國女性約佔低收入勞動力人口的67%，而低收入工作的時薪為每小時11美元（約85港元）或以下，包括保育員，酒店服務員及收銀員等工作。另外，由於她們在疫情期間需在家中照顧子女，難以從事輪班工作，因工作靈活性下降，從而減低就業機會。

美國著名慈善家Melinda Gates曾於電視節目中表示，為防止女性因照顧家庭而收入減少，國會可考慮為女性提供家庭醫療服務，以及有薪假期等福利。Emily Martin亦提到，公司亦要提供更多元化工作，以保障女性權益。

責任編輯：李寶如

相關文章

疫情改變工作模式　逾8成美國人支持實行4天工作　
18:20 2020/06/11
疫情改變工作模式　逾8成美國人支持實行4天工作　
【眼睛想旅行】虛擬旅遊景點測試員　評論日本景點獲2千元
19:14 2020/06/09
【眼睛想旅行】虛擬旅遊景點測試員　評論日本景點獲2千元
【職場趣聞】男同事自己有孕吐不適？上班族遲到的N個離奇理由
18:54 2020/06/08
【職場趣聞】男同事自己有孕吐不適？上班族遲到的N個離奇理由
【新晉富豪】美電動車初創Nikola創辦人身價暴增　曾經歷兩次創業失敗
18:50 2020/06/10
【新晉富豪】美電動車初創Nikola創辦人身價暴增　曾經歷兩次創業失敗
失業 就業 人口 疫情 經濟 酒店行業 零售 行業 有薪假 港元

最高瀏覽

【淫賤人夫】妻子揭銀行高層丈夫出軌偷拍10人　驚嚇發現自己淪為性愛片女角
13:47 2020/06/11
【淫賤人夫】妻子揭銀行高層丈夫出軌偷拍10人　驚嚇發現自己淪為性愛片女角
【明星買樓】吳業坤由住樂富公屋曾拎綜援　憑努力買518萬樓上車做業主
10:19 2020/06/11
【明星買樓】吳業坤由住樂富公屋曾拎綜援　憑努力買518萬樓上車做業主
【復課壓力】停課只睇片加海量功課　小六復課15日即考16個試港媽崩潰
12:32 2020/06/11
【復課壓力】停課只睇片加海量功課　小六復課15日即考16個試港媽崩潰