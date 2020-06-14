【那些我愛過的人】曾當攝影副手幫補生活　33歲馬貫東入行14年首當男二：不覺遲

▲ 馬貫東離開《開心速遞》劇組後首次做男二。

TVB新劇《那些我愛過的人》圍繞7年前一宗致命車禍，牽連兩個家庭的人生。馬貫東飾演患有亞氏保加症（自閉症）的醫生古希晨，在七年前車禍中拯救方樂汶（黃翠如飾）腹中雙生兒時，遇見方書文（連詩雅飾），自此一見傾心。

《那些我愛過的人》是馬貫東自2018年離開處境劇《愛•回家之開心速遞》後，首套擔任第二男主角的正劇。馬貫東在劇中角色性格沉默寡言，倔強固執，不愛與人接觸直視超過兩秒，動作語速飛快，對他而言是演技的一大考驗。劇集播出後，普通對他的演出表示讚賞。

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▲ 馬貫東感激家人多年來的支持。（黃建輝 攝）

馬貫東做足功課演出

馬貫東接受TOPick專訪，憶及預備拍攝《那些我愛過的人》的過程：「起初演自閉症都有擔心，劇組安排了3個有相關症状的患者讓我了解，我亦有看紀錄片及書籍，令自己快些理解他們的世界。」

為投入演繹亞氏保加症，拍攝時的馬貫東較靜態，很少手舞足蹈，又不活躍於與人溝通，一度令首次合作拍劇的對手連詩雅笑指：「你都有呢個病？」

馬貫東則謂自己的性格都較靜及少說話，但就大讚連詩雅是好對手，演戲磨合快且不困難。

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▲ 馬貫東在《那些我愛過的人》與連詩雅有感情線。（《那些我愛過的人》截圖）

「秦博士」跳出處境劇框框

現年33歲的馬貫東，中學甫畢業便投身演藝圈，花近10年時間才由跑龍套演至有名有姓的角色，並憑《愛·回家之八時入席》及《愛·回家之開心速遞》成功入屋，他更笑謂：「我的名字不叫馬貫東，大家都會叫我十仔或博士。」

離開《愛•回家之開心速遞》近兩年，馬貫東終有負責主線角色演出的劇集推出，相對《愛•回家之開心速遞》的拍攝，他坦言兩者拍攝有很大分別：「處境劇與正劇是有分別，《開心速遞》的節奏快、時間短，所以要很快交代到件事，習慣了這模式令我跳出去拍正劇時常被投訴說話太快，節奏上要重新掌握。」

不過，對演過兩輯《愛•回家》的他而言，處境劇是個演技成長的試練場：「處境劇讓我改善演藝上不足的地方，如控制節奏、走位及記對白等，每天反覆拍攝，經過3年訓練出去拍正劇完全沒問題。」

▲ 馬貫東與《愛·回家之開心速遞》一班演員成為好友。（Instagram圖片）

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苦等14年做男配不覺遲

入行14年，馬貫東直言甚麼角色都做過，而演藝事業需要等待機會，慢慢由低演起，他卻毫不介意：「現在做配角都不遲，我一畢業便入行，沒人生歷練沒經驗，即使有主角演，觀眾都覺得很平淡且沒說服力。」

其實馬貫東中學便參加話劇團，當時就已找到人生目標就是當演員：「我很喜歡演戲，不可做朝九晚五的工作，不想生活太規律，而且演戲每天都可吸收不同的事，很有滿足感，這就是我一直堅持的原因。」

▲ 馬貫東在新劇要演亞氏保加症患者。（黃建輝 攝）

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家人扶持渡事業低潮

馬貫東在單親家庭成長，由媽媽及兩位姊姊照顧長大，入行後的每個決定都得到家人最大支持：「她們從都沒投訴，反而在我在財政上有困難時主動幫我，擔心也不會說出口。」

他坦言，自己也曾有過的掙扎：「男生30歲前追夢好像都有藉口，但當過了30歲便要為家人及將來的家庭打拼。在這行最辛苦的其實不是通宵工作，而是沒戲開，因為只要喜歡，喜悅是可以蓋過辛苦。我也曾責怪自己是否有做錯事，明明有份工，但為何無工開？」

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▲ 馬貫東也有兼職做攝影副手幫補生計。（Instagram圖片）

幸好，後來馬貫東加入了《愛•回家》劇組，先後有角色「十仔」，以及演「秦博士」與Mandy（謝芷倫飾）組成CP大受歡迎：「《愛•回家》讓我有經濟能力支撐生活，才能繼續堅持夢想。不過，當覺得不行時便會做兼職，如當攝影副手及健身教練等幫補生活。」

《那些我愛過的人》後，馬貫東再有4劇在手，演藝事業正在上揚之際，只是對他來說人生的終極目標並非做男主角奪視帝，反而是買樓與家人居住：「最想一家去旅行，因為上一次已是7歲時的事。另外想買一層樓與媽媽及兩個姊姊一家一起居住，雖然目標遙遠，但要有目標才能有動力向前。」

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記者：陳家瑩