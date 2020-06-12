【捐血助人】準媽媽子宮破裂肚積3公升血　醫生憶述生死一刻：靠輸血賺時間

▲ 廣華醫院婦產科副顧問醫生劉展豪，憶述了一次在生育過程中出現的驚險時刻。

小生命到來總是令人興奮，但生育過程中可能面臨不同風險。近期受疫情影響，本港輸血人數減少，「香港紅十字會輸血服務中心」亦鼓勵市民大眾捐血，並邀請醫護界人士分享相關經歷。其中廣華醫院婦產科副顧問醫生劉展豪，就憶述了一次在生育過程中出現的驚險時刻，強調「及時輸血」，是令母子平安的關鍵因素。

據Facebook專頁「Blood for Life 熱血使命(HK Red Cross BTS 香港紅十字會輸血服務中心)」，劉展豪醫生講述了一次印象深刻的手術經歷。當時一位血壓很低、面色蒼白的足月孕婦入院，起初以為是陣痛，直到醫護人員為她照超聲波，才發現她的肚內全是血，並已積聚了2、3 公升。劉醫生形容情況相當危急：

名副其實係「子宮爆咗」，第一時間要急call血製品，救BB，亦要救媽媽。

呼籲準爸媽捐血

慶幸最後母子平安，劉醫生形容「及時輸血好關鍵」。他指，產科需要急救的個案，許多時候都是「靠輸血去buy time」，因此希望能有更多人踴躍捐血，確保血庫儲備：

我呼籲未曾捐血過嘅朋友，尤其係有意迎接小生命嘅準爸爸媽媽，為自己、為他人，可以行出一步去捐血。真係唔好怕痛，比起家屬嗰種心急、擔心，你嘅付出真係好小，但可以帶嚟嘅改變好大。

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責任編輯：李迦善