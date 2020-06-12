【1/2的魔法】「星爵」基斯柏特 「蜘蛛仔」湯姆賀倫聲演兄弟　玩遊戲互爆秘密

▲ 「星爵」基斯柏特與 「蜘蛛仔」湯姆賀倫聲演《1/2的魔法》。

Pixar動畫新片《1/2的魔法》（Onward），由「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）與 「蜘蛛仔」湯姆賀倫（Tom Holland）為片中兩兄弟獻聲。

《1/2的魔法》故事提出一個極為有趣的問題：「假如可以再見一位已故親人24小時，你願意付出幾多去到幾盡？」，以一段刺激好玩的《哈利波特》式魔法大冒險帶出感動人心的父子情、兄弟情和成長歷程，任何人都會有所共鳴，最適合與家人朋友一起欣賞，共度美好的一天。

曾在《復仇者聯盟》系列合作的基斯柏特與湯姆賀倫亦情如兄弟，為宣傳影片二人拍短片玩大玩真心話大測試的「True or False」，互爆秘密。

基斯柏特基第一條問題問湯姆賀倫：「我曾住在貨車？」湯姆賀倫答：「真」。之後湯姆問：「我是個魔術師？」

基斯幽默稱：「假的，你是個舞者。」眾所周知，湯姆賀倫舞技出眾，更曾在電視節目表演。

另外，爆出基斯柏特基原來在學時曾被選為當小丑，怪不得基斯柏特基如此幽默。

《1/2的魔法》6月18日正式上映，在今個星期六、日上有優先場。