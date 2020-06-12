【酒店優惠】香港喜來登酒店推出優惠住宿計劃　免費升級海景客房兼享$800餐飲回贈延遲退房【內附連結】

▲ 疫情放緩，香港喜來登酒店近日推出「舒意津味」住宿計劃，由即日起至8月31日預訂住宿可享多種優惠。（酒店提供｜

疫情放緩，酒店紛紛推出Staycation套餐。香港喜來登酒店近日推出「舒意津味」住宿計劃，由即日起至8月31日預訂住宿可享多種優惠，包括免費升級至海景客房、800元酒店餐飲消費額、每日雙人早餐、提早入住及延長退房等，CP值甚高。

喜來登酒店位於尖沙咀彌敦道，鄰近多個購物熱點，非常方便。這次推出的「舒意津味」住宿計劃包括多項優惠，預訂客房可免費升級至主樓海景客房，能眺望迷人維多利亞港及香港夜景，房內備設舒適喜來登特色床、床品及配件等。

▲ 為讓客人充分享用酒店住宿設施，酒店特別安排提早入住及延遲退房。（酒店提供）

餐飲方面，客人預訂住宿，會獲贈800元餐飲消費額，可於酒店內的餐廳及酒吧消費，包括米芝蓮推介中菜廳天寶閣及主打Fine Dining的蠔酒吧。晚上則可到頂樓的視佳廊邊賞維港夜景邊享免費的迎賓飲品，而每朝更可在咖啡廳享用雙人早餐。

為讓客人充分享用酒店住宿設施，酒店特別安排提早入住及延遲退房，可提早至上午10時入住及延至下午4時退房，盡享戶外恆溫泳池及按摩浴池，或到健身中心舒展身心，住宿期間享用免費泊車優惠。

▲ 客人預訂住宿，會獲贈800元餐飲消費額。（酒店提供）

預訂日期：即日起至8月31日

預訂網址：sheratonhongkonghotel.com

優惠碼：E0N

記者︰黃依情