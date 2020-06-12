時薪37.5元低過綜援水平　勞聯倡最低工資增至42元

▲ 勞聯建議最低工資應增至42元以上。（徐紹軒攝）

最低工資水平檢討公眾諮詢期下周二（16日）完結，雖然本港經濟因疫情面對壓力，但勞聯今日（12日）建議，最低工資應增至42元以上，並促改為一年一檢。

勞聯主席林振昇表示，本港勞動人口逾300萬人，大致為每名打工仔要養活自己及一名家人。以去年綜援金額計算，連同津貼一個2人家庭每月可獲8,588元；相反，以每月工作26日，工時8小時計算，最低工資帶來的收入只有7,800元，較綜援少9%。

林振昇認為，最低工資的原意是保障工人的基本生活，故建議最低工資水平應增至42元，讓工人月薪略高於綜援金額水平，料讓20萬人受惠。此外，他認為最低工資檢討應以保障工人的基本生活計算水平，而不是政府所指的「一籃子因素」，亦期望可由兩年一檢，改為一年一檢。

疫情衝擊經濟，僱主或擔憂成本增加。林振昇解釋，受疫情衝擊的行業工人薪金多已高於最低工資，工資低薪工人主要集中在清潔及個人護理工作，亦多屬政府外判商，按照最低工資委員會早前計算，即使最低工資增至42元，有關行業的工資成本僅增0.6%，相信政府和社會能夠承擔。

他續稱，再下一次最低工資水平要到2023年才更新，故不希望打工仔由2018年起維持低薪近4年，因此反對凍結最低工資。

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記者：徐紹軒