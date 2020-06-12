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【港區國安法】港府譴責公務員組織發動罷工公投　強調必嚴肅追究

政治 16:33 2020/06/12

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特區政府強烈譴責新公務員工會發起公務員參與「罷工公投」。（資料圖片）

新公務員工會發起公務員參與「罷工公投」，反對港區國家安全的立法。特區政府發言人發表聲明強烈譴責事件，並形容工會號召罷工的行為是「激烈手段」，會損害整體香港社會利益和公務員隊伍聲譽。聲明又指，對於公然違反《公務員守則》的公務員，特區政府定必嚴肅追究。

政府發言人表示，特區政府會全力配合全國人大常委會，盡快完成「港區國安法」立法，履行維護國家安全的職責，公務員作為香港特區政府的骨幹，更應團結一致，盡忠職守，堅定支持並全面配合政府，確保「一國兩制」行穩致遠。

發言人又指，香港過去一年受到連串暴力事件和2019冠狀病毒病疫情的雙重打擊，經濟環境嚴峻，在這關鍵時刻，對於有公務員組織公然鼓動公務員參與罷工行動，深感憤慨，強調特區政府「不會坐視不理」。發言人又強調，《基本法》和香港法律體系並沒有『公投』制度，所謂『公投』既無憲制基礎，亦無法律效力，公務員必須認清事實，保持理性，切勿參與其中，以免辜負廣大市民的期許。

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責任編輯︰尹櫻霖

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