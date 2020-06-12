【男士更年期】睪固酮分泌偏低加速脫髮衰老　男士多吃5類食物助紓緩更年期躁鬱【內附更年期食物宜忌】

▲ 男士也有更年期，只是徵狀不明顯，而且與生活、飲食、運動習慣都有關。

談及更年期，普遍人或認為是女士專利。其實男士也有更年期，只是徵狀不明顯，而且與生活、飲食、運動習慣都有關。臨近父親節，不妨學定些貼士照顧爸爸。

睪固酮低影響健康

營養師李杏榆（Annie）解釋，男士賀爾蒙會隨年紀下降，當中的睪固酮分泌偏低的話，則會容易肥胖、脫髮或衰老。一般而言男士50歲開始，身體機能會下降，睪固酮分泌亦減少，但現時普遍香港男士壓力大、睡眠質素差，或運動量不足，睪固酮偏低的現象連20、30歲的男士都有，表示提早衰老。

▲ 要知道男士是否進入更年期，或提早衰退，可按年齡看睪固酮數據，以及身體徵狀。（Getty Images）

女士停經為更年期徵兆，但男士更年期則沒明確提示。

男士更年期沒有明確分界，但身體不同的徵狀可反映你是否準備進入更年期，例如易累易病、血糖高、中央肥胖等，睪固酮低就會影響身體健康。

2類飲食加速衰老

衰老、更年期或持續一段時間，更有機會早於壯年期出現。Annie指：「有些食物會抑制睪固酮分泌，如高糖份、高升糖指數的食物。」當中包括粥、有餡料的麵包蛋糕，如雞尾包、蛋撻，或高脂肪的牛角包，凍飲如檸茶奶茶、高果糖的西瓜、哈密瓜等，都要留意。

Annie補充，衰老最明顯的表徵就是中央肥胖。高糖飲食會刺激身體製造更多胰島素，從而將糖份轉化為膽固醇、三酸甘油脂，積累在中央位置，因而增加慢性代謝病，或其他炎症的風險。

容易疲倦、易飯氣攻心，都是血糖不穩定的現象。更年期時，情緒容易低落、暴躁鬱悶。

男士更年期飲食注意

調整飲食，多做負重肌肉鍛練、間歇式訓練，刺激心肺功能，都有助改善衰老問題。下列食物均具抗氧化功效，可保護細胞，但食物非藥物，多吃不等於功效更大，應配合均衡飲食，忌過量攝取。

蠔

含鋅，對男士的免疫能力有幫助，同時亦是令睪固酮分泌正常的一大營養素。有研究顯示，體內鋅不足， 睪固酮容易下降。

▲ 三文魚避免煎，溫度太高會使Omega3脂肪酸氧化，破壞其營養價值。（iStock圖片）

三文魚

Omega3脂肪酸能抗氧化、平衡膽固醇，也是腦部和眼睛都需要的重要營養素。建議用鍚紙包住焗，可保存Omega3脂肪酸，滲出的魚油拌飯更佳。

番茄

具茄紅素，有助預防前列腺癌。茄紅素為脂溶性營養素，配上少許油份烹調有助吸收，如番茄炒蛋。

雞蛋

營養豐富，蛋白質營養覆蓋最全面。蒸、烚即可，一日1至2隻都沒問題，膽固醇高者可只吃一個蛋黃，另要避免炒、腸仔奄列等製法。

▲ Annie建議堅果類作下午茶小食，掌心分量約8至10粒。（iStock圖片）

堅果類

杏仁和合桃，具不飽和脂肪酸。合桃是少數具備Omega3脂肪酸的素食食物，杏仁則含最高纖維，易有飽足感，有助穩定血糖。

記者：吳霆俊