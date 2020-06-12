民主派於內會就反修例「612衝突」抗議 至少十人被逐離場

▲ 立法會內務委員會會議。多名民主派議員高舉字牌，包圍主席台，遭主席李慧琼警告，最後不足15分鐘便已驅趕所有民主派議員離場。（陳靜儀攝）

今日是反修例612衝突事件一周年。立法會下午舉行內務委員會，多名民主派在主席台前，一字排開舉起標語，並高叫口號，指要「毋忘612」。內會主席李慧琼多次警告後不果，最後分別將至少10位民主派議員趕離場。

被逐議員包括胡志偉、陳志全 、許智峯、尹兆堅、黃碧雲、朱凱廸、張超雄、楊岳橋等。民主黨鄺俊宇其後亦行出主席台抗議，一度與建制派議員爭吵，最後亦被李慧琼趕離場。

最後在民主派議員缺席下，內委會繼續召開。李慧琼報告與政務司司長張建宗會面情況，並引述對方指，高興內會重新啟動，又提及目前尚有許多法案積壓，需在立法會7月會期完結前審議，強調政府會全力配合立法工作。

多名建制派議員關注，粵港澳正研究放寬跨境人士進出，推出互認的「健康碼」系統，認為港府的健康碼收費太貴，與內地費用相差很遠；工聯會麥美娟就要求，政府推出第三輪防疫抗疫基金，指政府出手救國泰，亦應出手救其他航空業相關從業員。冀內會主席李慧琼向政務司司長張建宗反映。

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記者：李淇