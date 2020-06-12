【食用安全】男子直接飲用罐裝飲品致腎衰竭　疑飲品蓋被老鼠屎污染惹禍

▲ 男子直接飲用罐裝飲品致腎衰竭，疑飲品蓋被老鼠屎污染惹禍。

罐裝飲品飲用前要抹乾淨。深圳一名男子近日在士多買罐裝飲品，拉開後直接飲用，疑飲品蓋被老鼠屎污染，結果導致嚴重腎衰竭。該名男子幸經治療，目前逐漸康復中。

據內地媒體報道，深圳一名45歲姓陳貨車司機，日前工作期間到士多購買一罐裝飲品解渴，他打開蓋掩前曾簡單抹拭罐面，但沒有使用飲管，即直接「對嘴」飲用。未幾陳先生感到不適，包括肌肉痛、發冷、全身乏力、發燒等。他一度以為只是普通發燒不以為意，回家自行服用退燒藥，但之後病情惡化，家人見狀，隨即將他送院搶救。

陳先生入院後被轉到腎臟內科，反覆發燒嘔吐，頭頸及胸口位置皮膚紅腫等，主診醫生稱，陳先生肝腎等多個系統、器官功能嚴重受損，確診他嚴重腎衰竭，進行多次洗腎，終令腎功能逐步回復正常，日前已順利出院。

【中伏飲食】觀塘連鎖餐廳凍檸茶「加料」大曱甴 港男：咁大個仔第一次遇到

醫院專家指出，陳先生所患症狀為出血熱，一般由漢坦病毒引起，而鼠類則是漢坦病毒的主要途徑之一。導致陳先生發病的原因，估計他喝下的罐裝飲品，易拉罐在運輸和存儲過程中沒有特殊的防護，有可能是從被老鼠排洩物污染的罐裝飲品感染病毒。提醒食易拉罐裝飲品時，應使用飲管，如沒有飲管，就要用濕巾擦拭罐口後再飲用。

內地於2018年已有「飲用被老鼠排洩物污染之罐裝飲品後患病」的消息傳出。但美國疾病控制及預防中心（CDC）曾發表聲明，指漢坦病毒的確常見與鼠類身上，亦有可能隨其排洩物排出，惟從未發現任何「病毒因鼠尿淋在可樂罐上，進而感染人類」的案例。

【食用安全】牛奶添加劑愈多營養價值愈低 47款無添加劑牛奶名單

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣