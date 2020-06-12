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【疫境送暖】許冠傑夫婦探訪病童籲關注病患　歌神新作向醫護人員致敬【有片】

娛樂 17:05 2020/06/12

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歌神許冠傑向來樂於行善關心社會。

「歌神」許冠傑（Sam）早前為一班在疫情中失業的演唱會幕後人員，舉行網上打氣音樂會及為業界籌款，造成不少回響。性格低調的許冠傑，日前繼續行善，夥同太太探訪「麥當勞叔叔之家」的病童，並特地發表新歌，再向醫護人員的努力不懈致敬。

許冠傑雖淡出樂壇多時，很少出席公開活動，事實阿Sam一向熱心公益，樂善好施，日前歌神應「麥當勞叔叔之家」邀請，到沙田探訪一班正在住院的病童，在疫情中為小朋友打氣並送暖。

許冠傑跟太太（上排右一）探訪住院病童。（取自IG）

【許冠傑演唱會】鄭丹瑞為歌神音樂會感驕傲　阿旦：許冠傑的歌都是無價

阿Sam在社交平台發放探訪病童照片，頭戴Cap帽，穿著招牌豹紋外套的歌神，跟多位小朋友大合照，並接受院方送上的禮物。

許冠傑在IG以英文留言，寫道：「Always great visiting the families and supporting them while their kids get the special medical treatment they need.」Sami大意是呼籲人們要多關注有需要病童及其家庭在醫療上的需要。

阿Sam一直熱心行善。（取自IG）

【歌神真實一面】蕭潮順爆阿Sam生活日常　金牌製作人揭許冠傑完騷後內心感受

熱愛行善的許冠傑，在上月亦為「麥當勞叔叔之家慈善基金」，發表新歌《「家」多一點愛》，MV中由病人及義工向醫護人員致上謝意，也希望大家對社會上有需要的病患家庭更多關懷。

許冠傑發表新歌向醫護致敬。（影片截圖）

【專一歌神】18歲每日寫一封情書俘虜芳心　許冠傑夫婦甜蜜相戀半世紀三代同堂

許冠傑並在MV作出呼籲，稱：「我一直很支持這個慈善基金，亦見証不少小朋友由患病至康復，再回來做義工，現在此段時間，更需要大家支持幫助守護病友以及其家人。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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