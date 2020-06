【疫境送暖】許冠傑夫婦探訪病童籲關注病患　歌神新作向醫護人員致敬【有片】

▲ 歌神許冠傑向來樂於行善關心社會。

「歌神」許冠傑(Sam)早前為一班在疫情中失業的演唱會幕後人員,舉行網上打氣音樂會及為業界籌款,造成不少回響。性格低調的許冠傑,日前繼續行善,夥同太太探訪「麥當勞叔叔之家」的病童,並特地發表新歌,再向醫護人員的努力不懈致敬。

許冠傑雖淡出樂壇多時,很少出席公開活動,事實阿Sam一向熱心公益,樂善好施,日前歌神應「麥當勞叔叔之家」邀請,到沙田探訪一班正在住院的病童,在疫情中為小朋友打氣並送暖。

▲ 許冠傑跟太太(上排右一)探訪住院病童。(取自IG)

阿Sam在社交平台發放探訪病童照片,頭戴Cap帽,穿著招牌豹紋外套的歌神,跟多位小朋友大合照,並接受院方送上的禮物。

許冠傑在IG以英文留言,寫道:「Always great visiting the families and supporting them while their kids get the special medical treatment they need.」Sami大意是呼籲人們要多關注有需要病童及其家庭在醫療上的需要。

▲ 阿Sam一直熱心行善。(取自IG)

熱愛行善的許冠傑,在上月亦為「麥當勞叔叔之家慈善基金」,發表新歌《「家」多一點愛》,MV中由病人及義工向醫護人員致上謝意,也希望大家對社會上有需要的病患家庭更多關懷。

▲ 許冠傑發表新歌向醫護致敬。(影片截圖)

許冠傑並在MV作出呼籲,稱:「我一直很支持這個慈善基金,亦見証不少小朋友由患病至康復,再回來做義工,現在此段時間,更需要大家支持幫助守護病友以及其家人。」

