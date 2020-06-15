【派錢1萬】大新銀行2種登記$10000方法　電子登記自動參加抽獎嬴多1萬元【附獎賞詳情】

▲ 大新銀行公布了兩個登記1萬元的方法。（圖片來源：大新銀行）

政府早前宣布向市民派錢一萬元的細節，將於6月21日開始作登記。多間參與現金發放計劃的銀行紛紛推出登記方法及回贈計劃，大新銀行公布了登記詳情。

2個登記方法

大新銀行推出2個登記方法，包括「電子登記」及「書面表格」。

電子登記將於2020年6月21日開始，申請人可以登入大新網上理財，然後選擇「現金發放計劃」或 登入大新流動理財，然後選擇「網上申請」，再選擇「現金發放計劃」。

申請人亦可以透過銀行網站登記，登記時需要輸入大新個人名義港元儲蓄或往來銀行賬戶號碼。

至於書面登記，申請人可於6月15日起索取登記表格（透過銀行網站下載／親臨大新銀行各分行）。填好表格後，於6月21日起遞交登記，親臨大新銀行任何一間分行，並投進指定收集箱 或 郵寄到香港郵政總局郵政信箱182020號。

如選擇郵寄，請在信封上註明指定收款銀行為大新銀行，以方便處理；如在本地寄出，無須貼上郵票。

兩大獎賞

大新銀行推出兩大獎賞，包括首1,000名電子登記可獲HK$20現金獎賞及遞交電子登記自動參加終極大抽獎贏取HK$10,000（名額５名）。

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責任編輯：王芷瑩