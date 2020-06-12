【保就業計劃】國泰航空申請「保就業」資助員工薪金　涉逾2.7萬名員工

▲ 國泰航空集團已確認申請政府的「保就業」計劃。（資料圖片）

正面臨財困獲政府入股300億港元的國泰航空，確認已申請政府的「保就業」計劃。由於參加計劃的僱主須簽署承諾書，承諾在接受政府工資補貼期間不會裁員，因此國泰在獲得資助期間不會裁員，集團其下所有子公司，包括包括國泰港龍航空、香港華民航空、香港快運航空及香港機場地勤服務有限公司等涉及逾2.7萬名僱員。

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國泰航空集團確認經過審慎考慮，已就政府「保就業」計劃遞交申請。現階段計劃覆蓋6月至8月支薪，以國泰去年底本地員工逾2.7萬人，若全數員工月薪達1.8萬元，每人可資助最多9000元，國泰可獲補助大概7.5億元，不過由於不少機組人員固定薪酬較低，預料實際補助金額會明顯少於7.5億元。

集團今日公布5月客貨運數據，客運量按年跌99.4%，全月只有1.84萬人次，載客量為去年同月載客量不足1%，平均每日載客量僅約600人。國泰預告，上半年將錄得顯著虧損，未來數月仍會大幅削減航班，較樂觀的是貨運運力有望全面恢復。

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第二輪防疫抗疫基金下推出逾800億元「保就業」計劃（計劃），透過向僱主提供有時限的財政支援，協助他們支付員工的薪金，以保留可能會被遣散的僱員。參加計劃的僱主須簽署承諾書，承諾在接受政府工資補貼期間不會裁員，及把政府工資補貼全數金額用於僱員工資。

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記者：伍瑋瑋