【闊別九年】紅磡來往中環渡輪6月28日再啟航　成人單程$9【附時間表】

▲ 紅磡（南）渡輪碼頭將重新啟用，「中環－紅磡」航線6月28日再啟航。（資料圖片）

本地渡輪營運商「富裕小輪」宣布，紅磡－中環渡輪將於本月28日重新啟航，當日由紅磡（南）碼頭開出的頭班船，於早上7時30分開出，成人收費單程9元。

平日由中環及紅磡開出的頭班船，均是7時30分開出；尾班船則於晚上7時後陸續開出。繁忙時間班次每廿分鐘一班，非繁則是40分鐘一班。

收費方面，成人單程收費9元，3至12歲小童半價。船公司推出月票，收費320元，另設貨物及單車票。

紅磡坐巴士再轉船 收費低至6.5元

如現時紅磡區居民要去中環，車費較便宜的做法，是搭九巴8P往尖沙咀碼頭，再轉天星小輪往中環。巴士車費4.3元，而小輪單程收費低至2.2元，即過海最平只需6.5元，也不受紅隧及告士打道塞車影響。

再跟新渡輪營運的紅磡－北角渡輪航線收費比較，該線成人單程僅收費7.5元。

▲ 平日時間表。

▲ 周日及紅日時間表。

▲ 天星小輪曾營辦紅磡來往中環渡輪航線。（資料圖片）

天星小輪1999至2011年曾營運

於1999年，天星小輪曾投得紅磡－中環航線的營運權，不過一度因客量不足，2010年累積蝕本逾千萬元，於是宣布營運牌照於2011年3月底期滿後，將放棄營運。政府期後兩度重新招標，但也流標收場。

地區多次有聲音表示，有關航線有需求，盼該航線有機會重新營辦。

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記者：吳卓峰