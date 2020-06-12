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【新冠肺炎】疫情間保險公司接約14,500項旅遊保險索償　涉款逾300萬元

社會 17:59 2020/06/12

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香港保險業聯會今日（12 日）就保險公司自發推出的紓緩措施及額外保障，公布使用率的調查結果。(資料圖片)

香港保險業聯會今日（12 日）就保險公司自發推出的紓緩措施及額外保障，公布使用率的調查結果。在一般保險業務方面（醫療險除外），保險公司共退還超過32,000份旅遊保單的保費， 涉及逾960萬港元，另有約14,500項與疫情相關的旅遊保險索償，所涉金額超逾300萬港元。

保聯指，在長期和醫療保險方面，業界已處理近14萬份延長保費寬限期申請。連同自動延長保費寬限期而無須事先申請的保險公司，業界合共推遲收取超過84億港元的年度化保費，顯示業界銳意減輕投保人的即時財務負擔，以確保他們的保障不會因為經濟困難而受影響。

香港保險業聯會主席許金桂表示，保險公司早於2020年1月、即本港出現首宗確診病例後，已主動推出各種創新措施，欣悉種種措施均獲投保人廣泛應用，認為反映保險在艱難時刻發揮的關鍵作用，以及香港保險公司願意付出更多，為投保大眾在疫境之下提供適切適時的安心保障。保險業監管局主席鄭慕智則指，保監局樂見業界即時自發性地推出紓緩措施，顯示業界在社會面對逆境時，堅定不移地提供保障和支持，有助提升公眾對保險價值的信心及信賴。

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責任編輯：蘇文軒

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