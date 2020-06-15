【減肥恩物】高纖低卡有助排毒抗氧化　營養師拆解紅菜頭神奇功效

▲ 營養師李杏榆講解紅菜頭功效。

減肥瘦身是女士終生事業，除了天后Sammi都進食的紫薯外，紅菜頭也是不少Keep Fit人士會選擇的食物。營養師李杏榆（Annie）分享，紅菜頭有很強的抗氧化功效，幫助紓緩敏感炎症，而且富有纖維、低熱量，是名副其實的Super Food，但烹調時亦有必須要留意的地方。

紅菜頭獨特的鮮紅色，是來自於天然植物色素「甜菜苷」（betanin），具有強大抗氧化功能，同時能有效抗炎、紓緩包括痛症、腸胃敏感或皮膚敏感等炎症。

除了「甜菜苷」之外，紅菜頭也具備豐富纖維，每100克有2.8克纖維，有助改善腸道消化，排出身體毒素。紅菜頭低熱量，易生飽腹感，適合減肥人士食用。

加熱會失去抗氧化功效

不過Annie提醒，紅菜頭中所含的維他命A、C，以及一些微量營養素，都是會隨著加熱流失，所以煲湯基本上是無法吸收這些營養素，亦失去了抗氧化功效。最好的處理方法是新鮮食用，放在沙律或搾汁整杯飲用，食用效果會更佳。

話雖如此，紅菜頭即使經加熱煮成湯，當中所含的纖維、鉀質，以及微量鐵質也不會因烹煮而受影響。只是飲湯時要留意，要把湯渣一併吃下，不要只喝湯。

紅菜頭本身顏色鮮艷，但味道較清淡。適逢炎炎夏日，Annie就推薦可製作一款好味又健康的「紅菜頭Smoothie」：

食材：

藍莓

士多啤梨

希臘乳酪

少許蜜糖（可加／可不加）

製作方法及注意事項：

把上述食材攪拌在一起即可。

最好即攪即飲，因這些抗氧化營養素若長時間與空氣接觸，就會氧化流失。

營養功效：

含豐富維他命C、具抗氧化功能。

建議找含活性菌的希臘乳酪，乳酪本身有益生菌、蛋白質、鈣質等營養素。

蜜糖富有維他命B，也有抗炎作用。

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記者：陳昊淋