【口罩供應】尖沙咀藥房出售一款口罩含菌量超標　海關呼籲市民停用

▲ 香港海關呼籲市民馬上停用一款外科口罩，測試結果顯示該款口罩的含菌量超出標準上限。（政府新聞網圖片）

香港海關今日（12日）呼籲市民馬上停用一款外科口罩，測試結果顯示該款口罩的含菌量超出標準上限，涉嫌違反《消費品安全條例》（《條例》）。商戶如有出售，亦應立即下架。

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海關昨日（11日）接獲最新一批38個由試購所得外科口罩樣本的化驗報告。根據相關一次性使用衞生用品衞生標準，顯示其中一款樣本的細菌菌落總數超出標準上限的25%，涉嫌違反《條例》。



涉事的外科口罩為10片盒裝，每片口罩均有獨立包裝，售價為180元，產品包裝上標示的產地為中國。海關人員上月的一次試購行動中，在尖沙咀一間藥房購買該款口罩。海關知悉化驗結果後，今日隨即派員採取行動，在涉案的藥房檢獲4盒該款口罩，並拘捕一名年齡58歲的男負責人，目前正被扣查。海關將就涉案口罩作進一步化驗，以確定含菌種類。

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除搜查涉案的藥房外，海關人員今日亦同時巡查全港多個零售點，暫未再發現有該款外科口罩出售。海關正深入追查涉案口罩的來源，不排除會有更多人被捕。

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責任編輯：郭詩詩