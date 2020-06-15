【居家安老】疫情下探望長者次數大減　工程學生研發智能系統監測長者健康

▲ 疫情下探望長者次數大減，工程學生研發智能系統監測長者健康。

本港人口持續老化，獨居長者愈來愈多，一旦他們在家中發生意外，後果可大可小。近日有工程學生研發了一套智能監察系統，協助長者居家安老，配合手機應用程式、智能眼睛及手錶，可遙距監測長者的健康情況，提醒他們按時服藥。系統亦可儲存長者服用藥物的資料，方便他們購買藥物。

系統名為「智能監察Watching U」，由4位IVE電腦及電子工程高級文憑學生共同研發，有份參與的張海鈴表示，獨居的祖母本身患有肺病，平日主要靠外傭照顧，1、2年前曾試過「爆肺」，呼吸困難，當時無人在家，外傭經過一段時間才發現，幸好最終沒有大礙。

但若然過了搶救黃金期，情況可能逆轉。

她又指，近期受疫情影響，家人上門探望祖母的次數減少，但她明白獨居老人其實很需要關心，於是萌生了開發智能監察系統的念頭，即使無法親身探訪祖母，仍可遠距離監察她的狀況。

遙距監測長者健康情況

她夥拍另外三位同學，合共花2、3個月時間，設計和開發了「智能監察Watching U」系統，配備手機應用程式、智能手錶及智能眼鏡，三者共同使用。系統具備動作偵測、定位和監察心跳率功能。長者只需配戴手錶，一旦不慎跌倒，系統會透過應用程式通知家人。

另外，智能手錶可監測長者的定位和心跳，一旦長者健康情況有異，或離家超過預設距離，應用程式會立即通知家人。而看護和傭人可配戴智能眼鏡，家人便可經應用程式轉播，觀察現場情況，遠距離提供支援。

▲ 看護或傭人配戴智能眼鏡，家人可透過應用程式觀察現場實況。（受訪者提供相片）

儲存服藥資料 提醒按時服藥

研發團隊又考慮到，在新冠肺炎疫情肆虐下，需長期服藥的長者覆診受到影響，為此系統可儲存長者服用藥物的資料，子女可經應用程式控制，當長者購買藥物時，只需用智能手錶向店員展示QR Code（二維碼），便可顯示藥物名稱等資料，減低配錯藥的機會。系統亦設有提醒服藥功能，子女可親自錄製提醒訊息。

望年底推出市面

有份協助研發的本地科技公司「MAD Gaze」表示，未來將會為「智能監察Watching U」進一步優化，希望加入體溫檢測、取藥提示和監察伸展運動等功能，並有望在年底推出市面，應用於護老院和個別家庭照顧需要。

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責任編輯：沈佩珊