疫情下湯漢斯新作放棄戲院上映　《雷霆戰艦：獵犬號》改於Apple TV+推出【有片】

▲ 《雷霆戰艦: 獵犬號》的劇本由湯漢斯親自編寫，飾演驅逐艦指揮官Ernest Krause。

新冠肺炎康復的兩屆奧斯卡影帝湯漢斯（Tom Hanks）主演、以二戰為背景新作《雷霆戰艦：獵犬號》（Greyhound），原定3月在美國戲院上映，但因為疫情令世界各地戲院停開，因此改於7月10日在串流平台Apple TV+上架。湯漢斯今回演驅逐艦指揮官，而且他不但主演，更身兼編劇。

《雷霆戰艦: 獵犬號》改編自1939年至1945年的大西洋海戰，是湯漢斯繼1998年戰爭電影《雷霆救兵》（Saving Private Ryan）後又一部二戰背景電影。

▲ 湯漢斯非常欣賞著名小說家CS Forester創作的軍事小說《The Good Shepherd》，因此以小說為原型編寫劇本。

電影時空設定在1942年，湯漢斯飾演驅逐艦指揮官Ernest Krause，雖然擁有多年海軍經驗，但他卻是第一次置身戰場。

身負護航重任的他需要帶領其他驅逐艦保護37艘商船穿越大西洋，任務途中卻遭德國海軍的U型潛艇追擊。敵方神出鬼沒，除了要提防水面的砲轟船隊，亦要避開深藏海底的魚雷伏擊，面對敵暗我明的處境，Krause 需要時刻保持高度警戒。

隨著同袍的犧牲，Krause 唯有戰勝對自己的懷疑，才能順利完成任務，凱旋而歸。

《雷霆戰艦: 獵犬號》的劇本由湯漢斯親自編寫，他表示自己非常欣賞著名小說家CS Forester創作的軍事小說《The Good Shepherd》，因此以小說為原型編寫劇本。電影由Aaron Schneider 執導，演員包括：《愛爾蘭人》Stephen Graham、《怪奇物語》的Rob Morgan及《男女單打戰》Elizabeth Shue。

記者：Mandy