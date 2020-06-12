半癱漢不治疑肛門被塞紗布死因續訊　董事稱事後護老院改名因風水問題

▲ 劍橋護老院董事陸艾思。（王仁昌攝）

居於護老院的半身癱瘓智障漢不適送院後不治，期間被發現肛門疑塞有紗布等異物，死因聆訊今（12日）續。死者生前居住入住劍橋護老院，院舍董事陸艾思今出庭作供，強調自己只是掛名股東，不清楚日常營運。研訊主任質疑，事發後護老院改名是為了隱瞞公眾。陸回應指，因為覺得原名影響風水。

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死者王志成（60歲）生前入住牛頭角劍橋護老院，2016年1月31日因嘔吐及腹瀉等問題送住聯合醫院接受治療，同年2月2日證實身亡。

牛頭角劍橋護老院董事陸艾思今出庭作供，她確認劍橋護老院於王志成事件後，曾更改院舍名稱，而陸艾思及胞姐陸艾齡其後辭任董事，其後於2017年重新成為董事。

陸艾思供稱，她只是掛名作為董事，平日會在家中處理文件，不清楚日常營運，營運方面是由胞姐負責。

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死因研訊主任質疑，2015年至2016年期間，兩人持有的多間護老院先後改名，質疑兩人是為了隱瞞公眾及社署。陸否認，稱有時覺得公司的名字影響風水，便會改名，又指忘記了是誰提議改名，稱自己「矇查查」、「我失憶㗎」。

死因研訊主任又質疑，陸艾思及陸艾齡曾一度辭去董事一職，是擔心若社署方面發現，會對護老院牌照續期方面造成影響。陸艾思否認說法，並指護老院經常發生一些意外，而下屬的行為，作為股東須承擔風險。

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▲ 護老院前董事吳浩雲。（王仁昌攝）

大埔劍橋護老院前董事吳浩雲今作供指，事發時他任職比爾高有限公司，比爾高亦由陸艾思及陸艾齡持有，而吳當時負責採購，但指事件中護老院使用的安而康尿片，並非由總公司所訂購。吳續指當時總公司所訂購的是一款產自內地、沒有牌子的尿片。聆訊下周一（15日）續。

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記者：王仁昌