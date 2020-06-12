【新冠肺炎】再多5名確診者康復出院　祿泉樓7旬老翁危殆轉嚴重

▲ 瀝源邨祿泉樓72歲男病患情況由危殆轉為嚴重，瀝源邨群組仍有兩人危殆。（黃建輝攝）

新冠肺炎持續，衞生防護中心指繼續跟進沙田瀝源邨祿泉樓群組個案，而截至今午4時，中心共收回祿泉樓居民共1,397個深喉唾液樣本瓶，當中6個因為樣本滲漏需要再次提交，而葵聯邨聯悅樓亦收回及檢測2,120個樣本，全部均沒錄得新增陽性個案；目前尚餘1戶祿泉樓居民失聯，中心呼籲盡快提交回樣本。

【新冠肺炎】祿泉樓58歲女住戶確診 檢疫前發燒惟化驗結果「陰轉陽」

醫管局表示，截至中午12時，過去24小時共有5名確診者出院，分別是第1058、1073、1082、1093和1104宗個案，至今共有1 060名確診或疑似病人康復出院。

目前公立醫院已啟用644間負壓病房，合共1,199張負壓病床，現時共有44名確診病人分別於八間醫院留醫，其中3人情況危殆（個案編號：595、1084和1100），而瀝源邨祿泉樓72歲男病患情況由危殆轉為嚴重，其餘40人情況穩定。



另外，醫院管理局（醫管局）的個人保護裝備最新存量共有2 800萬個外科口罩、240萬個N95呼吸器、450萬件保護衣及750萬個面罩。按照目前庫存量，估計足夠大約三個月使用。

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責任編輯：鄧凱文