▲ 運輸署擬修訂指引，明年中巴士或需於繁忙時段加密班次。（資料圖片）

過去上班下班在過海隧道收費廣場上巴士，不但座位欠奉，更常要企滿巴士。有關情況有望改善，據運輸署提交立法會文件，政府擬修訂指引，規定巴士公司如載客時段最繁忙的半小時中，路線平均載客率達90%，便應臨時加密班次，較現時的100%嚴格。

現時《巴士路線發展計劃中有關改善及減少服務的指引》（指引）建議，如巴士路線平均載客率在最繁忙的半小時，載客率達100%及在該1小時內的載客率達85%，則要考慮增加車輛調配及班次。如平均載客率在最繁忙的半小時少於85%，則可減少增加車輛調配及班次。

運輸署建議修改指引，如巴士路線平均載客率在最繁忙的半小時，載客率達90%及在該1小時內的載客率達75%，則要考慮增加車輛調配及班次。如平均載客率在最繁忙的半小時少於75%，則可減少增加車輛調配及班次。

運輸署舉例指，以現時普遍使用的「富豪 B9TL 12 米」巴士為例，包括47名站立的乘客在內，其法定總載客人數為137人。在修訂《指引》後，只需要在最繁忙的半小時內的載客率達124人及在該一小時內的載客率達103，巴士公司則要增加車輛調配及班次。

運輸署已與專營巴士公司商討落實計劃。專營巴士公司同意為站立的乘客提供更多空間以提升服務質素，並預計需要額外購買約50輛巴士及增聘約120名巴士車長以推行有關建議。

視乎巴士公司購置車輛、聘請車長進度、以及疫情的發展，運輸署希望修訂後的《指引》最早可於2021年年中開始實施。

另外，現時《道路交通 ( 車輛構造及保養 ) 規例》 (規例）中規定，巴士上每平方米可站立約6名乘客。運輸署在檢討後指，明白乘客普遍希望有一個較舒適的巴士旅程，經檢討後，署方認為可採用每平方米站立4人作為服務水平基準，為乘客提供更舒適的專營巴士服務。

然而，署方認為有關巴士上可站立人數安全標準的法定要求（即每平方米可站立約6名乘客），旨在從車輛 設計及構造的角度確保行車及乘客安全，而現時訂的標準與其他海外司法管轄區的要求大致相若，因此無須作出下調。

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記者：陳梓蔚