【居屋2019】4,904伙全售罄　本月底或公布7千伙居屋銷售詳情

▲ 今期居屋已經售罄。（資料圖片）

居屋2019正在進行揀樓程序，根據房委會的成交紀錄冊，今期居屋4,904伙單位已經全數售罄。

這期居屋有6個屋苑，包括何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、荃灣尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑及火炭旭禾苑，連同貨尾共約4,904伙單位，售價由155.5萬至529萬元不等。

今期居屋揀樓程序，由去年12月9日開始。然而受到疫情影響，曾兩度暫停揀樓，也影響銷情。房委會委員招國偉分析指，今期居屋約有1.7萬名申請者獲邀出席揀樓，但僅3成人最終決定「上車」，反映跟今期居屋收到逾30萬份申請表的踴躍情況，有明顯落差。

招續稱，按不同申請類別分類，以公屋重建戶及「家有長者」家庭的選樓率較踴躍，所有獲邀揀樓的申請人之中，有6成人決定「上車」。不過「其他家庭」的認購反應則較遜色，選樓率平均約兩成；至於一人申請而言，選樓率平均約五成。受申請者歡迎的屋苑依次為：冠德苑、凱德苑、雍明苑、錦暉苑、旭禾苑及尚文苑。

居屋2020 最快6月下旬公布項目詳情

TOPick本月初獨家報道，據了解房委會最快今年第三季，再推售新項目，涉及4個屋苑約7,037伙，規模是復售居屋以來最多。出售項目包括鑽石山啟翔苑、馬鞍山錦駿苑、火炭彩禾苑及皇后山山麗苑。

唯一市區盤啟翔苑，於港鐵鑽石山站側，料2023年中入伙，但樓花期接近3年。房委會資助房屋小組主席黃遠輝接受TOPick訪問，他估計下期居屋售價或較以往平，合資格申請人可負擔大部分單位，但折扣率或較59折輕微縮水。

房委會委員招國偉估計，折扣率約是6折。

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記者：吳卓峰