【柳暗花明】河國榮歷重病兼逢愛犬患癌　疫情停工欠80萬巨債陷入困境

▲ 河國榮近日因疫情致經濟陷困境。

現年55歲的河國榮，在1987年由澳洲隻身來港發展，至今已留港居住33年，對演藝夢依然充滿熱誠的河國榮，近日因疫情令演藝界陷停工狀態，令河國榮半年來沒有工作致零收入，3年前不幸患重病的他，日前接受傳媒訪問，談及近期因要應付醫藥費，致欠下朋友及卡數逾80萬！

前TVB「御用外國人」河國榮，自回復自由身後，可接觸不同界別的工作，可是在2017年河國榮患上基底細胞癌，其後又因心律不正，先後做了2次手術。雖然本身有重病，熱愛動物的河國榮收養不少流浪狗，並視毛孩如子女。

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▲ 河國榮愛犬QQ今年初患骨癌，需要大筆醫藥費。（取自facebook）

日前河國榮接受媒體訪問，提到其中收養多年老犬今年患上骨癌，他不離不棄照料愛犬，同時也要為自己的病情藥費而奔波，河國榮更坦承欠下朋友和卡數逾80萬。

近半年在疫情下，河國榮跟不少藝人一樣接近零工作，他早前已申請政府的抗疫基金，以解燃眉之急。他亦不諱言，因復工無期致情緒低落，平日盡量減省開支，幸而在困難時，得到一個圈外朋友幫助，暫時應付生活支出。

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▲ 熱愛動物的河國榮，多年來收養不少流浪犬。（取自facebook）

河國榮抱著樂觀積極心態面對逆境，他計劃開設個人YouTube頻道，嘗試開源，增加演出機會和收入，雖然現時仍在籌備階段，但他有信心可捱過困境，希望在明天。

由澳洲來港追演藝夢

現年54歲的河國榮來自澳洲昆士蘭，在大學時遇上一名香港留學生，機緣巧合下愛上香港粵語流行曲文化，偶像為張國榮。

後來河國榮決心放下澳洲的生活，隻身來港追演藝夢，學會一口流利廣東話的他，加入TVB多年，演過不少外國人角色，卻始終未能擔當主角。

▲ 河國榮視自己為真香港人。（經濟日報圖片）

河國榮2008年離開TVB，之後陸續演出舞台劇，接拍廣告，期間又機緣巧合，隨周潤發到荷里活教授對方英語。16年在毛記電視《十大勁歌金曲分獎典禮》演唱二創歌曲《亞視永恆》，更是人氣急升。

在香港居住了超過30年，見証過演藝圈的風光年代，視自己為「香港仔」的河國榮，曾接受《經濟日報》訪問，談及心路歷程及夢想。

▲ 日前河國榮在社交平台表示有新工作。（取自facebook)

他說仍然經常為香港發夢，笑言：「 我有想過如果有天中六合彩，可以拿錢給美國一間我很欣賞的語言公司，叫它設計一個廣東話課程，保留廣東話傳統。」

對演藝夢不心死的河國榮，依然希望可以有日圓夢推出音樂作品，擁有屬於自己的藝術工作。

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