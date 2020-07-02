【海外升學】DSE放榜前海外升學錦囊　升學顧問：推遲放榜不影響報讀海外大學

▲ 大地升學顧問表示，疫情不會影響報讀海外大學。

今年受疫情影響，香港中學文憑試（DSE）延期開考，不少應屆考生應試準備或多或少受到影響，有考生擔心成績會受到影響。要每天留意疫情及公開試的發展，導致他們未能專心考試，預料成績將會影響。海外升學一直是學生及家長的選擇，TOPick訪問大地海外升學服務中心資深市場營銷主任，為學生提供更多到海外升學的資訊。

▲ 大地海外升學服務中心資深市場營銷主任鄭迦南表示，同學有足夠時間報讀海外大學。（受訪者提供）



大地海外升學服務中心資深市場營銷主任鄭迦南（Dylan）表示，英國美國學校方面暫時未有最新官方指引，但不少成員學校對於9月開學有正面的看法，但由於入境當地有14日隔離措施，建議學生提早到海外的學校作準備。而對於2月才開學的澳洲及紐西蘭來說，影響不大。

學生如預料成績未如理想而早前又未有準備到海外升學，Dylan表示不用擔心，

英國美國通常在9月尾才開學，DSE及JUPAS放榜只是稍稍延遲，同學有足夠的時間報名海外的大學及申請簽證。

他表示，由於今年的情況特殊，相信海外的大學會有相關延遲開學的措施。

學生可選讀海外大學舉辦的銜接課程

Dylan建議，如果學生在DSE考試名落孫山，可考慮升讀海外大學舉辦的一年銜接課程，再利用成績升讀海外的大學，

銜接課程的門檻較低，只要學生成績的平均分為60分至70分，便可升讀相關大學，升學的成功率達9成。

若是對自己要求較高、成績較好的學生，可考慮到英國重讀一年高考（A-Level），再利用成績選讀外國大學或透過Non-JUPAS再考回香港的大學，「很多學生能考回香港的大學，更入讀『三大』。」

成績較差又能直入大學的科目

不少學生在DSE考試成績一般只有15、16分，若想直入大學，Dylan建議，「視乎不同的大學，著名的大學能成功入讀的機會較微，建議學生可選擇金融、經濟、經濟學及文科等科目，直入大學的機會較高。」但學生想修讀醫科、護理系及職業治療等科目，難度則比較大。

Dylan提議，學生在現階段思考清楚自己的興趣、夢想或將來想做的工作，再選擇修讀的科目，

香港學生選擇科目的時候，普遍受成績限制，報讀的科目可能非自己想讀，但外國的自由度較大，可追尋自己的興趣。

他建議學生與家人商討，清晰知道未來的路向，學費及生活費方面，前往英國升學每年大約要30萬。學生可尋求升學中心詢問專業的意見及報讀學校，「最重要在等待成績期間報名應考IELTS，方便之後升學之用。」

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記者：梁節儀