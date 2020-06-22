【劉家獻專訪】調任總部專責傳染病半年遇疫症　劉家獻指計算斷纜不切實際

▲ 劉家獻去年中出任醫管局總行政經理(質素及標準)，坦言不害怕被傳媒質問，反倒是「驚答錯」。（程志遠攝）

本港年初錄得首宗新冠肺炎，抗疫戰幔隨即展開，醫管局總行政經理劉家獻每周輪流「見人」，聯同衞生署交代疫情。劉家獻受訪時坦言最怕被記者質疑隱瞞、講大話，強調已盡量將已知資料告知公眾；又形容要計斷纜多久不切實際，疫情未完市民應做好準備改變生活模式。

劉家獻去年中由港島西聯網服務總監（質素及安全）調任醫管局總部，出任總行政經理（質素及標準），半年後卻迎來百年一遇的疫症。他接受TOPick專訪時指出任現職是主責處理傳染病科檢討，但形容「上來（總部）時都未想過短短17年後，就有第二次重大傳染病」。

沙士後一段時間至今17年，傳染病科發展確是停了一段時間，過去數年檢討時亦見傳染病科應發展更好，每個聯網都應有一個傳染病科顧問醫生睇住個服務。

他認為，或正因自己對傳染病較熟悉，才獲安排出席430抗疫記者會。

劉家獻與另外兩名總行政經理何婉霞、庚慧玲，每周輪替出席記者會，醫生轉為幕前發言人日日向傳媒解釋當周疫情，未見「食螺絲」情況嚴重；惟劉家獻首現幕前，聽到相機快門聲此起彼落亦感驚慌，但最怕仍是被傳媒質問為何隱瞞、為何講大話。

▲ 劉家獻與另外兩名總行政經理何婉霞、庚慧玲，每周輪替出席記者會，醫生轉為幕前發言人日日向傳媒解釋當周疫情。（經濟日報資料圖片）

最猶有餘悸的一次，就是2月中建築師行一名巴馬丹拿集團工程師確診，公布翌日則傳出患者曾到醫管局總部開會，惟醫管局代表當日被問及時仍未掌握資料。劉家獻翌日出席記者會就被傳媒質問為何同事無交代事件，他說︰

那是我第二個星期去記者會，不太懂得處理，只能將事實盡量表達出來，但就被人覺得為何昨日不說，今日才講。

他坦言，不是害怕被傳媒質問，反倒是「驚答錯」，擔心因而引起恐慌；就如有些事下午才發生，見記者時未可即時掌握全部狀況︰

我們都想盡量說多些，但不肯定的都不敢說出去，當全香港一同處理疫情時，大家都驚是搞唔掂。

本港抗疫至今逾月，過去幾近持續28天零感染，最終兩度「斷纜」， 劉家獻笑言亦曾空想28日零感染疫情受控，是否可減少疫情記者會，但承認去想是否「斷纜」是不切實際，重要是每有新增確診都要想源頭是否不明、擔心能否控制傳播。

▲ 劉家獻去年中由港島西聯網調任醫管局總部，出任總行政經理(質素及標準)，半年後卻迎來百年一遇的疫症。（程志遠攝）

被問及醫管局抗疫表現，劉家獻形容「試都未考完」，難以評分，惟外圍疫情仍嚴峻，本港仍於疫情當中，未來疫情亦不會突然之間完結，公眾亦要有心理準備改變生活模式，「戴口罩、聚集或是社交距離，或會成生活習慣一部分。」

他亦稱，醫管局亦需小心，一方面考慮恢復臨床服務，現階段擬先恢復毋須使用N95口罩或其他防護裝備的服務，稍後進一步擴至手術、內窺鏡或心臟科等檢查；另一方面亦需做好準備，一旦再遇爆發時需「即時轉身」，如何增加能力照顧病人。

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記者：陳正怡、郭詩詩