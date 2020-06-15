【對抗濕疹】濕疹嬰兒全身發紅出血水　治療2個月皮膚回復光滑中醫教改善方法

▲ 濕疹嬰兒全身發紅出血水，接受中醫治療2個月後，皮膚回復光滑。

嬰兒患濕疹，母親也要注意飲食，以助改善病情？註冊中醫師彭子芯向TOPick分享一個病例，一名3個月大的嬰兒全身皮膚又紅又痕癢，並抓出血水，因母親曾患濕疹、感冒未癒，以及濕熱天氣誘發。接受中醫治療2個月後，皮膚基本上回復光滑。彭醫師講解為嬰兒紓緩痕癢的方法，以及濕疹母親「清胎毒」的方法。

【彭子芯醫師分享病例】

家族病史+感冒+天氣誘發濕疹

個案中的嬰兒在他3個月大時發病，2020年1月初起感冒，出現發燒、咳嗽、流鼻水等表現，西藥治療後退燒，感冒好轉後，身上開始出現紅疹，以面部及小腿為主，經常因痕癢抓皮膚，令皮膚破損流血，影響睡眠、夜間哭鬧、食慾變差等，後來紅疹蔓延到全身。

小兒有濕疹家族史，媽媽和親姐曾患濕疹，也是服中藥治好的，所以求診中醫。當時見小兒全身皮膚發紅痕癢，抓出血水，尤其面部最嚴重，加上舌紅苔厚白，睡眠煩躁不安等，當時判斷為「風濕熱毒」侵襲肌膚而形成的濕疹。原因有多方面：首先他的家族有濕疹傾向，加上感冒時或已受了風濕熱邪，未完全治好，當時天氣也漸趨濕熱，內外因素夾擊之下，誘發濕疹。

嬰兒最後經過約兩個月的治療，現時基本康復，全身濕疹皮膚已基本修復，呼吸道、腸胃、睡眠等問題也一併好轉。治療的過程中，初期反應良好，濕疹很快退去，停藥後天氣突然炎熱期間，曾一度反復變差，後來再堅持用藥一段時間，就逐漸康復。這是濕疹的一個特徵，病情容易因為外在因素，例如天氣、飲食、壓力、化學及物理性刺激而反復，只要治療過程中，整體病情大致向好，堅持治療，就會有好轉、康復的一天。

嬰兒紓緩濕疹方法

嬰兒的中藥處方與成人不同，用量會根據年齡按比例減少，例如3個月大的嬰兒用量一般是成人的1/3左右。選用的中藥也必須講究，盡量挑選味道較淡、容易入口的中藥，以濃縮中藥代替傳統飲片，只需沖一小杯水就足夠，可用小針筒唧藥，方便父母更容易餵藥。

如痕癢劇烈時，可用冷敷的方法為患處局部降溫，暫時減輕痕癢，再塗上中藥止痕藥膏，清熱解毒、助皮疹修復。至於偏乾燥的濕疹皮膚，塗上中藥膏後，可適量塗上較為透薄、適合濕疹肌膚的保濕霜。

母親飲食上的配合

嬰兒如以母乳為主，母親應盡量少吃辛辣、煎炸、濃味、海鮮、鵝鴨等燥熱或濕熱食物，因可能加重嬰兒濕疹情況。如以牛奶為食糧，應先留意嬰兒是否對牛奶敏感；若是，可轉換母乳、羊奶等。

若父母有濕疹病史，孕婦懷孕6至7個月起應注意「清胎毒」，調整偏熱體質，坐月時進補也不應過於燥熱，以免哺乳時把熱傳給子女，增加患濕疹風險。

體質容易偏熱人士，會有怕熱、出汗、口乾口渴、便乾、皮膚痕癢、暗瘡粉刺、濕疹等表現，可適當選用清熱食品或中藥，減輕體質過熱情況，例如綠豆、雪梨、西瓜、苦瓜、椰子、白蓮鬚等；忌吃性質偏熱的食物，例如辛辣、煎炸、牛羊、榴槤、荔枝等。若體質偏虛寒，亦沒有出現以上熱象，則不宜胡亂清胎毒。

小兒濕疹如及時根治，可避免轉化為慢性濕疹；隨著發育長大，臟腑機能日趨成熟，後天調理得當，有機會成年後也不復發。

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記者：黃泳欣