【劉家獻專訪】抗疫多月兩度感驚心動魄靠晨跑舒壓　教港人做熱愛之事忘卻抗疫擔憂

▲ 劉家獻透露自己靠做運動減壓，最忙時每早抽20至25分鐘晨跑。（程志遠攝）

自疫戰展開，本身為精神科專科醫生的劉家獻日日埋首這場新型傳染病疫情，曾因疫初醫護防護不足、3月中確診宗數劇增而大感壓力，靠每日晨跑舒壓；又教路眾人面對抗疫壓力，需做自己熱愛之事，精神專注下忘卻擔憂，心情就可放鬆。

過去半年抗疫經歷高低起迭，醫管局總行政經理劉家獻甫上場打仗，已需面對公院醫護防護裝備瀕短缺，感到極大壓力。他說：

打仗一定要夠糧草，同事不夠防護裝備是好大衝擊，首要穩定軍心，要知仍餘防護裝備、有多少可供同事用。

一波未平另一波又湧現，3月中海外返港人士大幅增加，確診個案隨之急升。劉家獻直言作為一個香港人，都會擔心當時情況會否持續惡化，憂公院未能應付：「外國有部分地區(疫情)一差就持續差下去，一直升至數百甚至過千(個案)，好驚香港亦如是。」

作為一名精神科專科醫生，面對疫情之嚴峻，抗疫壓力亦一樣，劉家獻自言最愛運動舒壓，最忙的時候亦每早抽20至25分鐘晨跑，

早少少起床又覺得可以，一日24小時抽半個鐘做自己中意做的事，是不可能做不到。

就如劉醫生回應岳母問及如何放鬆，正是做自己熱愛的事，他說：「人不是好叻，不可以一心二用，做自己鍾意的事，就可以將擔憂之事就會置於一旁，就是放鬆方法。」

他又教路，於疫情下面對壓力，亦需首要先了解自己是何種人，有些人知愈多、心就愈定，但相反卻有人會感愈擔心，「明知自己是這種人，就要控制自己攝取資訊多少。」

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記者：陳正怡、郭詩詩