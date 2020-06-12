核子醫學掃描質素不理想致誤差　醫管局要求供應商跟進

▲ 醫院管理局跟進核子醫學掃描質素不理想情況。(資料圖片)

醫院管理局今日（12日）表示，近日有核子醫學掃描程序在使用放射性藥物「鍀-99m甲氧基異丁基異腈」及「鍀-99m硫化膠體」後，藥物於病人體內出現分布誤差的情況，導致掃描質素不理想，醫管局已要求供應商跟進事件。



醫管局指，接獲部分核子醫學中心報告，指本星期初有部分病人的掃描質素不理想的情況。醫管局已提醒所有核子醫學中心，檢視有使用相關放射性藥物『鍀-99m』的掃描程序，並且即時停用受影響的放射性藥物。

根據評估，重複進行核子醫學掃描釋出的放射量屬於低水平，並未超出一般放射性檢查的範圍，又指有關放射性藥物並不會對接受核子醫學掃描的病人有不良影響，事件中有12名的病人需要重複接受掃描檢查，以完成有關臨床診斷及訂定合適的治療計劃。有關醫院已經聯絡病人解釋事件，並重新安排有關核子醫學掃描程序。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：蘇文軒