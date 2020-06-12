蒙民偉遺孀要求先分配5.7億遺產　法官拒申請頒令遺產維持現狀

▲ （經濟日報資料圖片）

有「電器大王」之稱已故信興集團創辦人蒙民偉，其遺產爭議訴訟仍未有定案。遺孀王蓓芬聯同女兒早前入稟高等法院，要求遺產管理人從遺產中先分配5.7億元予受益人，遺產管理人其後入稟，要求有關訴訟未有定案前，遺產管理人毋須分配遺產。案件早前於高等法院進行聆訊，法官今（12日）頒下判詞，，拒絕遺孀要求，批准遺產管理人反對申請。法官指若遺產所涉訴訟敗訴，或會造成遺產資不抵債，故認為遺產暫應維持現狀。

原告李國寶及蔡奮強；答辯人為前妻楊雪姫的兩名子女蒙倩兒、蒙德揚、遺孀王蓓芬與女兒蒙佩兒、持有信興集團股份的Timmerton Company Inc.及信興旗下4間公司信興電業集團有限公司、信興集團有限公司、信興電器貿易有限公司及信興科技有限公司。

法官於判詞中指，事件背景源於蒙民偉於2010年7月21日去世後，根據其2007年6月訂立的遺囑，由原告出任遺產管理人，前妻子女先獲分配遺產，餘下由遺孀及女兒所有。其後持有信興股份的公司則入稟指，蒙民偉生前曾向公司借貸達19.8億元，遂向遺產追討，有關申索訴訟或會耗盡遺產，導致資不抵債。

判詞續指指，遺孀於2017年5月曾去信遺產管理人，就遺產管理及投資提出方案，遺產管理人回覆指，所有受益人意願是待訴訟完結後才處理遺產，並要求維持原狀，期間會覆核其提出方案。同年，遺產管理人入稟高等法院，申請訴訟未完結前，毋須向遺產受益人分配遺產。

法官於判詞中指，遺孀於本聆訊中建議從遺產中先分配5.7億元予受益人，包括位於九龍塘雅息士道兩個共值4.6億元至5.2億元物業，另有價值4,200萬藝術收藏品，以及約值250萬至570萬元的海外物業。若有關分配方案獲接納，估計遺產剩餘不少於14億元，當中包括淺水灣赫蘭道價值逾10億元大宅，現金逾2.5億元及約值6,800萬證券。



法官於判詞指接納遺產管理人一方說法，基於申索金額或比遺產大，若先分配遺產，剩餘遺產或不足以清還款項。法官又指遺孀一方提供的資料亦不足以保證能夠就申索還款，因此認為此階段法庭不應頒令分配遺產，現階段遺產應維持現狀。

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記者：林育慧